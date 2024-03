Fabio Fazio sbotta per le truffe online: "Tutte bufale, domani denuncio"

05 marzo 2024 a

Un video inatteso spuntato sul profilo di Fabio Fazio, una denuncia che deriva da un meccanismo di imbroglio. Il conduttore e noto volto della tv ha puntato il dito contro chi escogita le truffe finanziarie e ha lanciato un appello ai suoi follower affinché non si lascino raggirare dagli autori di questi inganni. In una storia su Instagram e in un breve filmato pubblicato su X, il giornalista ha dato sfogo a un fastidio legato a dinamiche che lo riguardano senza il suo consenso. "Compaiono sempre più spesso miei video con la voce verosimile, ovviamente alterata dall'intelligenza artificiale, in cui io sponsorizzo prodotti finanziari. Sono tutte bufale, tutte truffe, tutti falsi": così ha esordito.

"Entro domani presenterò denuncia alla polizia postale perché stanno diventando eccessivi, ma intanto vi dico: non credete a niente di tutto quello che riguarda investimenti finanziari, soldi che il sottoscritto vi proporrebbe", ha continuato Fazio. "Non lo farei, non lo farò. Sono tutte fake, statene alla larga", ha aggiunto. Il conduttore di Che Tempo Che Fa ha allora ribadito che farà scattare la denuncia: "Da domani parte la denuncia, che spero serva a individuare questi truffatori, perché altro non sono, e in questo modo liberarmi di questo peso. Grazie a quelli che mi segnalano. No, non sono io, tutto falso", ha concluso.