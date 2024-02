Dritto e rovescio, Del Debbio smonta in diretta Baby Gang: "Se fai il p..."

23 febbraio 2024 a

a

a

Paolo Del Debbio ha un telespettatore particolarmente affezionato a Dritto e rovescio, la trasmissione che il giornalista Mediaset conduce su Rete 4. Di chi parliamo? Del trapper e rapper Baby Gang, al secolo Zaccaria Mouhib, condannato a cinque anni e due mesi per una sparatoria a Milano, vicino a corso Como, una delle vie più note per la movida. Come noto, Dritto e rovescio da mesi fa inchieste e servizi sulla criminalità giovanile invitando anche in studio "maranza", trapper e italiani di prima generazione.

"Problema di salute". Del Debbio non va in onda: che succede al conduttore

A un certo punto Del Debbio annuncia la risposta al telespettatore-trapper: "Aveva detto l'altra volta che questa era una trasmissione per vecchietti, ora continua... mi ha mandato un altro messaggio dove mi dice, senza parlare di me, 'ma che programmi fate' eccetera...", racconta il giornalista. "Evidentemente Baby Gang è affetto da senilità precoce, nel senso che è diventato vecchietto anche lui - è la stoccata di Del Debbio - perché guarda sempre la trasmissione"- Poi l'appello a sorpresa: "Torna figliol prodigo, ti accolgo, ma poi se fai il pirla ti ributto fuori--- - afferma il conduttore rivolto al trapper - Però se non lo fai ti accolgo e se ne discute, ma non mi mandare messaggi", avverte. Come finirà?