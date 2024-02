Ferragni e Fedez superano lo "stallo social": video di San Valentino. Ma lei...

15 febbraio 2024 a

a

a

Il fatto che Chiara Ferragni e Fedez non pubblichino ormai da settimane foto insieme ha destato preoccupazione in tutti i fan. Prima il pandoro-gate, poi il silenzio di lei e infine il viaggio a Miami di lui. La macchina del gossip ha provato a mettere insieme un po' di tasselli e, partendo dalle indiscrezioni lanciate in rete, ha messo su una ricostruzione su una presunta crisi. Poi il rapper è tornato a casa, ha ripreso le vecchie abitudini ed è sembrato che quasi nulla fosse cambiato nella routine di coppia. Ieri i due, come tanti innamorati, hanno festeggiato San Valentino. Per l'occasione hanno organizzato una cena nel ristorante dello chef Carlo Cracco situato nella Galleria Vittorio Emanuele II. A renderlo noto al mondo social è stato il cantante attraverso un breve filmato postato nelle storie Instagram.

Multa illegittima e molteplici vizi: ecco perché Ferragni ha fatto ricorso

Dopo lo "stallo social", cioè la fase in cui sia l'influencer che il rapper condividevano contenuti in autonomia e senza tirare in ballo l'altro, la coppia ha scelto di tornare a mostrarsi insieme. Prima il canonico scatto in ascensore, poi il video nel locale. A riprendere la scena è stato Fedez. A essere inquadrata, circondata da petali di rose, Chiara Ferragni. Sebbene molti sostenitori siano stati felici di sapere che i due stessero festeggiando la giornata degli innamorati, i più attenti hanno fatto caso a un dettaglio che, stando a quanto si legge sul web, potrebbe far intuire la presenza di qualche scoglio. Mentre lui condivideva il dolce momento con la moglie, lei sponsorizzava sul suo profilo i suoi prodotti. Possibile che tale mossa faccia parte della strategia messa in atto per recuperare consenso?