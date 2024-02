Che tempo che fa, colpo di Fazio: il primo ospite da Sanremo. Ecco chi è

11 febbraio 2024 a

"Un po' di tensione è normale in certi momenti di emozione. Ma ero tranquilla, felice, serena e molto soddisfatta di come è andata". Così Annalisa, terza classificata al Festival di Sanremo, ha commentato il momento dell’annuncio del podio. E la cantante di Savona non ha dato seguito alle polemiche sul voto: "Siamo qua, abbiamo fatto un bel percorso e ne approfitto per congratularmi con Angelina e Geolier. Stiamo facendo cose molto belle e ci sono numeri bellissimi per tutti". "Se c’è qualcosa che farei in modo diverso al Festival? Nulla, sono molto contenta di tutto: di come ho vissuto il palco, delle mie esibizioni e sono focalizzata su tutte le cose belle, sulla bellissima risposta sulle piattaforme, le radio e un sacco di cose da fare, i palasport ad aprile, l’Arena di Verona a maggio e un sacco di Festival meravigliosi in estate. Sono concentrata sul futuro", ha aggiunto. E proprio la popstar stasera sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa.

Come è ormai noto, stasera Fabio Fazio, che è passato dalla Rai al canale Nove, non potrà dare spazio al vincitore della 74esima edizione del Fetsival della canzone italiana. Tuttavia, a poche ore dalla diretta, si apprende che Annalisa, una dei cantanti in gara più esplosivi della kermesse di quest'anno, sarà nello studio del talk-show per cantare la sua "Sinceramente". "Annalisa farà una strage stasera nello studio di Che tempo che fa", annunciano dall'account ufficiale della trasmissione.