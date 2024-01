Agricoltori in protesta, Giordano a valanga: "Politiche green? Spianate di pannelli solari"

29 gennaio 2024 a

Le proteste degli agricoltori sono arrivate anche in Italia. A Matignon, sede del governo francese, è in corso una riunione tra il primo ministro Gabriel Attal e i principali sindacati del settore. In Italia, invece, i contadini hanno manifestato contro salari bassi, normativa UE, tagli ai benefit sul gasolio e il ripristino dell’aliquota Irpef alla soglia più alta. Dopo le manifestazioni a Enna e a Pescara e i momenti di tensione a Orte, in provincia di Viterbo, dove il casello autostradale della A1 è stato chiuso e poi riaperto, i cortei sono arrivati in Irpinia. Ma qual è l'obiettivo di tali proteste? I manifestanti chiedono salari più alti e un alleggerimento della burocrazia e criticano aspramente il nuovo Green Deal europeo, che prevede un grande impegno per raggiungere le cosiddette “net zero emissions” entro il 2050 e ridurre le emissioni di gas serra. Se ne è parlato a Prima di domani, il programma di politica e di attualità condotto da Bianca Berlinguer. "L'Italia non è immune perché le politiche europee poi devono essere applicate anche in Italia": così ha esordito Mario Giordano.

"Lo abbiamo visto il 29 dicembre con la pubblicazione del provvedimento che riguarda la farina di locuste e di grilli anche in Italia. Lo vediamo con tutte le politiche green che portano alla sostituzione di interi campi da spianate di pannelli solari, che non vengono messi nelle zone non coltivate, ma tolgono spazio alle coltivazioni", ha continuato il conduttore di Fuori dal coro, sottolineando così quelli che secondo lui sono i punti deboli di questi piani europei. "C'è un'intera politica che parte dal presupposto per cui il coltivatore, l'allevatore, è inquinante, inquina, e quindi bisogna ridurre le coltivazioni e ridurre le produzioni", ha aggiunto. Poi l'affondo finale: "Portano alla morte dell'agricoltura. Al di là delle infiltrazioni, la disperazione degli agricoltori è una disperazione vera", ha detto il giornalista.