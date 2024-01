Ferragni, Wanna Marchi e Stefania Nobile scatenate: "La macchia resta"

09 gennaio 2024 a

Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata nell’ambito dell’indagine della Procura di Milano con al centro il caso del pandoro ‘Pink Christmas‘ prodotto dall’azienda piemontese Balocco. "Sono serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso. Ho piena fiducia nell’attività della magistratura e con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto nel più breve tempo possibile", ha dichiarato in risposta l'influencer. Il caso è stato argomento di dibattito a L'Aria che tira, il programma mattutino condotto da David Parenzo. a commentare gli ultimi sviluppi della vicenda sono state le truffatrici Wanna Marchi e Stefania Nobile.

"A Chiara auguro tutto il bene del mondo perché spero che questa cosa si risolva nella maniera più categorica": questa la premessa di Nobile. La figlia della televenditrice più celebre d'Italia ha però continuato: "Non sarà mai più come prima. Quando la magistratura arriva, quando la macchia dell'inchiostro nero viene messa sulla carta bianca, resta". "Voi siete riuscite a vendere qualsiasi cosa, anche il sale, lo 'scioglipancia'", ha ricordato il conduttore. "Certo, ma non facevamo beneficenza", ha ricordato l'ospite.

"Non abbiamo mai dato in beneficenza niente, questo è certo. Pubblicamente no. Quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto privatamente", ha aggiunto. A questo punto, è intervenuta Wanna Marchi: "Abbiamo guadagnato tanti soldi, parecchi. La Finanza ha altre cose a cui pensare ora". "Questo momento ha dei pandori, noi siamo più salate", ha detto la figlia Nobile. E ancora Marchi: "Non lo vendo il pandoro e non lo comprerà mai più nessuno", ha detto.