Tagadà, la proposta di Elsa Fornero: "Una tassa su patrimoni e successioni"

In tempo di discussione di manovra finanziaria, si parla di conti pubblici e di come rientrare dalle spese eccessive. Nella puntata di "Tagadà" del 27 dicembre è stata ospite in collegamento Elsa Fornero che ha fatto una proposta che suona più come una provocazione al governo Meloni.

"Bisogna anche pensare di introdurre una tassa sui patrimoni e sulle successioni - ha detto Fornero - Agli italiani bisognerebbe dire che siamo un Paese che ha molti debiti. che nella spesa pubblica ha gravi ritardi soprattutto nella scuola e nella sanità. E anche per le pensioni si sono spesi molti più soldi. Insomma noi abbiamo una spesa che è poco indirizzata sulla crescita ma abbiamo bisogno di crescere. E dove li prensiamo i soldi? Sempre dal debito pubblico? Ritengo che patrimoni e successioni non appartengano alla sacralità intoccabile. L'idea che un governo debba sempre promettere finanziando a debito, non parlando mai del fatto che il debito potrà rappresentare un grosso rischio e costringere a frenate molto più brusche, questo è falsificare la realtà. Un po' dobbiamo ridurre gli sprechi e poi bisogna intervenire sulla tassazione.