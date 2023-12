Tiziano Ferro si confessa e spiazza i fan: "Non riesco più a cantare".

25 dicembre 2023 a

Tiziano Ferro come non l'abbiamo mai visto. Il cantante di Latina pubblica sui social un video in cui fa gli auguri di Natale ai suoi fan. Ma non sono auguri come quelli degli altri anni. Il cantante, infatti, non fa il solito karaoke ma si lascia andare a una confessione che lascia a bocca aperta: "Ultimamente non riesco veramente a cantare, a scrivere, non riesco a fare musica...pochi giorni fa ho registrato la performance con la fantastica Elisa e ho pensato che tutto si fosse sbloccato ma finita quella performance la voce è andata via per un po’».

Poi il messaggio di Ferro prosegue con la speranza per un cambiamento. «Se è vero che da un periodo di distruzione arriva sempre una rinascita - ha spiegato - sono certo che l’anno che arriverà sarà un anno di cose nuove che spero di fare con voi. È stato un anno speciale, un anno molto difficile ma non mi permetto assolutamente di lamentarmi di fronte al fatto che ci sono molte persone che soffrono. Non sono triste, sono positivo perché la mia famiglia siete voi, sono i miei bambini. È semplicemente un Natale diverso: mi ricorderò di questo Natale perché sarà stato quello in cui non si canta più insieme per una volta ma che renderà ancora più speciale il momento in cui torneremo a farlo». Infine il riferimento diretto ai tanti fan: «Vi voglio bene perché mi siete stati vicini, perché siete vicini ai miei piccoli e perché so che questo momento di ricostruzione non potrebbe esistere senza di voi, quindi grazie per l’amicizia e per il supporto. Quest’anno è così: è il Natale della ricostruzione. Buon Natale, vi voglio bene».