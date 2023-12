Confindustria, parte la corsa per la presidenza: Antonio D'Amato in pole

Andrea Giacobino 20 dicembre 2023 a

C’è già un candidato autorevole per la presidenza di Confindustria che dovrà essere decisa nella primavera del 2024. In pole position, infatti, c’è Antonio D’Amato che di Confindustria è stato presidente e successivamente presidente della Federazione Italiana dei Cavalieri del Lavoro. D’Amato, oggi fra l’altro presidente della Fondazione Mezzogiorno, è un imprenditore napoletano presidente e amministratore delegato della Seda International Packaging Group, leader a livello internazionale nella produzione di imballaggi alimentari. Il nome di D’Amato emergerà - con altri - tra quelli che verranno indicati dai «saggi» di Confindustria che fra breve inizieranno le consultazioni con le associazioni territoriali dell’associazione nazionale oggi presieduta da Carlo Bonomi, il cui mandato è in scadenza.

Altrettanto autorevole potrebbe essere il nome di Maurizio Stirpe imprenditore e dirigente sportivo italiano, vicepresidente di Confindustria con delega al lavoro e alle relazioni industriali e presidente del Frosinone Calcio. In corsa, poi, risultano due imprenditori operanti nell’acciaio: Antonio Gozzi (presidente di Federacciai e del gruppo Duferco di proprietà di Bruno Bolfo) e Barbara Beltrame dell’omonimo gruppo siderurgico vicentino e vicepresidente di Confindustria con delega per l’organizzazione.