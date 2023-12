Ferragni e il pandoro-gate. L'attore di Balocco: "Ecco i risultati degli influencer"

19 dicembre 2023 a

a

a

Pasticcio di Natale per Chiara Ferragni. È giunta al termine, con una maxi multa milionaria per pratica commerciale scorretta, l'istruttoria dell'Antitrust sui pandori dell'azienda a edizione limitata griffati Ferragni. Oltre un milione la sanzione per due società riconducibili alla nota influencer e 420mila euro per i produttori del pandoro. Aldo Stella, conosciuto con "il signor Balocco" e volto pubblicitario ormai più che noto, teme che questa vicenda possa avere delle ripercussioni anche sulla sua carriera.

"Fanno i fenomeni e cadono sulla beneficenza": Porro sbotta con Cruciani

Attore e doppiatore torinese, Stella è noto ai più per aver prestato corpo e voce al "signor Balocco" e per aver sempre interpretato lo slogan "Fate i buoni", lanciato dall'azienda dolciaria in questione. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il 68enne ha, in primo luogo, raccontato che non gli è stato rinnovato il contratto. "Tante aziende preferiscono influencer a discapito della professionalità", ha detto.

"L'ho appena fatto": Fedez tira in ballo Lucarelli e lei non ci sta

"Cercavano un signore con barba e capelli bianchi: mi sono presentato, sono stato scelto e ho girato spot diretti da un regista del calibro di Daniele Lucchetti, insomma alta qualità", ha raccontato del suo esordio in qualità di figura rappresentativa di Balocco. L'attore non ha trattenuto una stilettata a Ferragni e ha aggiunto: "Spero che il caos mediatico del pandoro solidale con Chiara Ferragni non pregiudichi il mio lavoro in futuro. Oggi tutto è cambiato: tante aziende preferiscono influencer di successo spesso a discapito della professionalità. I risultati poi si vedono".