“Non ha la minima idea”, “non sa niente”. A diMartedì lite tra Fornero e la sindacalista Como

13 dicembre 2023 a

a

a

La sindacalista Eliana Como va all’assalto di Elsa Fornero nel corso della puntata del 12 dicembre di DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris. L’esponente della Cgil è durissima nei confronti dell’ex ministra all’epoca del governo guidato da Mario Monti: “Quando si parla di sistema pensionistico non è che c’è qualcuno che non conosce come funziona o qualcuno che parla a slogan, perché le dico una cosa, lei sicuramente sa tante cose professoressa, ma non sa e non ha la minima idea di qual è la condizione di chi lavora, di chi un'ora e mezza fa è entrato in fabbrica a fare il terzo turno, di chi lavora nei campi, di chi lavora nei cantieri, di chi lavora anche nei supermercati, di chi lavora nella sanità. Non ne ha la minima idea. Queste persone si sentono tradite da questo governo, perché avevano creduto esattamente alla promessa che sarebbe stata abrogata la legge Fornero, che è quella che pesa sulle loro vite e sulle loro condizioni di lavoro”.

“Urli troppo”. Floris bacchetta Santoro, siparietto e problemi a DiMartedì

Floris dà il diritto di replica a Fornero: “Agli attacchi personali sono abituata, lei non sa niente”. Ma subito viene interrotta da Como: “Non è un attacco personale, io non l’ho attaccata personalmente, si assuma la responsabilità politica della sua riforma sulle pensioni, ha detto cose che fanno accapponare la pelle, grazie a lei si va in pensione con pensioni da fame, oltre che più vecchi”.

"Non vogliamo i post-fascisti": scontro clamoroso De Cesare-Bocchino

La professoressa riprende la parola: “Quando dice che non conosco il lavoro e le persone lo dice lei, se lei sapesse quante persone io ho incontrato, persone che lavorano nelle fabbriche, negli uffici, giovani, meno giovani, persone di tutti i tipi, che mi hanno molto invitata a incontrarli e l’ho fatto. Non siete solo voi a conoscere i lavoratori”. Floris fa fatica a gestire lo scontro, con Como che incalza più volte Fornero, che alla fine si arrende e non prosegue nel suo discorso di risposta alla sindacalista.