Salario Minimo, bordata di Vespa a Landini: "Diventato leader politico"

Il governo tira dritto sul no al salario minimo con una legge delega che chiude il discorso sul tema, ma le opposizioni non ci stanno ed è bagarre in Aula. L'argomento ha acceso il dibattito a Stasera Italia, il talk-show di politica e di attualità guidato da Nicola Porro. Ospite in studio, Bruno Vespa ha espresso il suo punto di vista sull'argomento ed è stato chiaro: "Il salario minimo su 27 Paesi ce l'hanno 22 Paesi. Quelli che ce l'hanno sopra i nove euro sono sei Paesi e il loro prodotto interno lordo, purtroppo, è superiore a quello italiano". A questo punto è intervenuto Carlo Calenda che, nel salotto di Rete 4, ha detto: "La contrattazione collettiva ha appiattito i salari in basso, tuttavia il salario minimo è fondamentale. C'è in tutti i grandi Paesi".

"Bisognava utilizzare la contrattazione integrativa. Negli ultimi tempi hanno cambiato idea. Hanno cambiato idea i sindacati. La Cgil ha cambiato idea. Adesso Landini ha cambiato idea perché è diventato un leader politico", ha quindi ribattuto il conduttore di Porta a porta. Anche Giorgia Meloni, oggi, ha commentato la posizione del segretario generale del sindacato italiano. "Mi stupisce la posizione di alcuni sindacati che vanno in piazza per rivendicare il salario minimo quando poi vanno a trattare i contratti collettivi e accettano anche contratti con poco più di cinque euro all'ora, come accaduto di recente con il contratto della sicurezza privata. Bisognerebbe essere un po' coerenti", ha detto il premier ai microfoni di Rtl 102.5.