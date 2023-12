Stasera Italia, Meloni criticata e Pnrr. Scampini tuona: "I gufi si sbagliavano"

02 dicembre 2023 a

Non c'è uno scontro in atto tra politica e magistratura, ma "una piccola parte" delle toghe contrasta le misure del governo. Giorgia Meloni, a Dubai per la seconda giornata di vertice della Cop28, ha risposto ai giornalisti che le hanno chiesto un commento sulle parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto che in un'intervista ha evocato una sorta di 'opposizione giudiziaria' al governo da parte di una porzione della magistratura. Da questo argomento e dalle critiche delle opposizioni all'operato dell'esecutivo ha avuto il via il dibattito a Stasera Italia Weekend, il programma di politica e di attualità di Rete 4. Il conduttore Augusto Minzolini ha chiesto se i cosiddetti gufi siano rimasti delusi da quanto portato a termine nel tempo dalla maggioranza. A rispondere è stata Sabrina Scampini che, con nettezza di parole, ha assicurato: "I gufi si sbagliavano".

"Bisogna essere onesti. La questione principale riguardava il fatto di riuscire o meno a rispettare il Pnrr e bisogna dire che Fitto (ministro per gli Affari Europei, ndr) sta facendo tutto il possibile per riuscire a rispettarlo, tra l'altro cambiando anche molte delle questioni che dovrebbero andare diversamente": così ha esordito la giornalista, in collegamento con lo studio del talk-show pre-serale. "Non bisogna dimenticare che non basta un numero per dire che un Paese stia andando nella direzione giusta", ha precisato. Poi ha spiegato meglio il suo punto di vista: "Credo che Meloni abbia fatto molto bene a fare quello che nessuno si sarebbe aspettato". Quali sono le scelte del presidente del Consiglio che, stando a Scampini, hanno dato buoni frutti? "Rispettare le regole europee, cercare di andare d'accordo con gli altri Stati penso abbia aiutato molto ad avere i fondi e a ottenere uno spirito di collaborazione", ha concluso.