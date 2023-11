Domenica In, "quella è casa mia". Mara Venier in lacrime per Giulia Cecchettin

19 novembre 2023 a

La storia di Giulia Cecchettin, la 22enne veneta uccisa in tutta probabilità dall'ex fidanzato Filippo Turetta, arrestato in Germania dopo una fuga in auto di sette giorni, ha sconvolto l'Italia. La vicenda ha avuto un ampio spazio anche a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1, il 19 novembre. E non sono mancati i momenti di commozione. La stessa Venier è scoppiata a piangere in diretta. La conduttrice in lacrime ha detto: “Per una settimana abbiamo seguito la storia di Giulia che ci ha colpito molto. Quella è casa mia per cui io, personalmente, la sento ancora di più e mando un abbraccio a tutta la famiglia di Giulia", ha detto la veneta Venier.

L'erba abbassata, le tracce di sangue e poi... La commozione del militare che ha trovato Giulia

Nel segmento dedicato alla scomparsa di Giulia sono intervenuti Alberto Matano, Rita Dalla Chiesa, la criminologa Roberta Bruzzone, Matilde D’Errico e l'ex magistrato e parlamentare Simonetta Matone. “Giulia non aveva capito chi si nascondeva dietro" all'ex fidanzato? "Perché continuava a vederlo? Scatta in noi la sindrome da crocerossina, io la chiamo così, e invece non è cosi: scappate subito", ha detto emozionata la conduttrice.