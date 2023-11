Starship, il maxi-razzo di Musk esplode poco dopo il lancio: "Non pianificato"

18 novembre 2023 a

Entrambi gli stadi dell’enorme razzo Starship di SpaceX sono esplosi sabato poco dopo la riuscita fase di separazione, secondo quanto annunciato dalla società di Elon Musk nella diretta streaming del secondo lancio di prova di questo razzo, il più potente mai costruito. Lo stadio di propulsione Super Heavy con i suoi 33 motori, e la navicella Starship, posta sopra e che dà il nome all’intero razzo, hanno subito un «rapido smontaggio non pianificato», secondo le parole dell’azienda. Starship si era separata con successo dal booster che è poi esploso. La navicella ha poi proseguito la sua rotta ma gli ingegneri a terra hanno perso poi i contatti prima che arrivasse in orbita; per questo è stata fatta esplodere. Il primo test di Starship si era concluso in primavera con una gigantesca esplosione prima che i due stadi si separassero. Musk ha fatto comunque le congratulazioni alla sua squadra perchè è riuscita la fase della separazione dei due stadi che era quella su cui era puntata l’attenzione oggi