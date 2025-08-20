Tommaso Cerno: quei fischi dopo l'applauso a Draghi

Tommaso Cerno 20 agosto 2025 a

a

a

Quelli che applaudivano scroscianti Mario Draghi mentre entrava a Palazzo Chigi per far finta di rispondere a domande già trasmesse nelle famose conferenze stampa dell’era dei governi tecnici si indignano perché Giorgia Meloni spiega che preferisce non rispondere a troppe domande della stampa italiana. E subito da sinistra si alza il coro dei fischi e delle critiche.

Sono gli stessi che da venti giorni non rispondono sulla presenza di personaggi vicini al regime terroristico di Hamas nel nostro Parlamento ad eventi organizzati dal Movimento 5 Stelle, ritratti in fotografia con esponenti del Partito democratico, di Avs, inneggianti al 7 ottobre, pronti a propagandare la fine dello Stato di Israele.

Perché in Italia le domande sono spesso retoriche e contengono già la risposta. Basta vedere che in mezzo mondo riconoscono al governo Meloni un posizionamento internazionale e risultati imprevedibili due anni e mezzo fa. Mentre da noi la stampa schierata contro la destra in maniera preconcetta e politica finge di non vedere ciò che avviene.