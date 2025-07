Sogno Trump presidente dell'Europa

Tommaso Cerno 12 luglio 2025 a

Non so cosa ne pensino gli americani, mi interessa anche poco non essendo un americano, non avendo figli che studiano in America, i cui genitori analisti spiegavano agli italiani che avrebbe vinto Kamala Harris. Ma da europeo vi dico che Donald Trump dallo scorso 20 gennaio è il miglior presidente dell’Unione Europea degli ultimi decenni. Da quando c’è lui alla Casa Bianca Bruxelles si è svegliata,

Ursula von der Leyen è andata in crisi di identità politica e l’Europa finalmente ha smesso di parlare di sciocchezze, regolamenti, scartoffie, lunghezza di pesci rossi negli acquari, spessore di gomme per matita e amenità varie. Parla invece di dazi e tariffe, di mercato unico, di riarmo e di pace.

Con tutte le differenze politiche necessarie in una democrazia evoluta. Sognando quindi Trump presidente dell’Unione, la nostra Unione, da italiano sono convinto che mentre a sinistra si fa a chi la spara più grossa, il governo Meloni stia giocando una partita difficile ma intelligente e sta mutando la direzione politica di Bruxelles.