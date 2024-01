Australian Open, Sinner fa il miracolo e mette d'accordo tutti a destra e sinistra

Conte Max 29 gennaio 2024 a

Ma quale compromesso storico, in Italia nel 2024 per metter d’accordo destra e sinistra occorre il tennis. Anzi, occorre un tennista vincente: Jannik Sinner. Dopo il suo trionfo agli Australian Open è infatti scattata la convergenza nazionale. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia e presidente del Consiglio: «Jannik Sinner scrive una nuova pagina di storia che ci rende orgogliosi. Per la prima volta l’Italia conquista lo slam australiano. Un'impresa memorabile degna di un vero campione». Elly Schlein, segretaria del Partito democratico: «Storia. Epico Jannik Sinner». Matteo Salvini, capo della Lega: «Andiamo!!! Jannik Sinner primo italiano di sempre a VINCERE gli Australian Open, dopo una rimonta straordinaria! CAMPIONE vero, ORGOGLIO tricolore!». Giuseppe Conte, guida dei 5 Stelle: «Non si è rassegnato, si è rialzato nel momento più difficile e ha conquistato una vittoria storica, che ricorderemo per anni. È stata una rimonta epica. Oggi Jannik Sinner è il più bell’esempio per la nostra Italia!».

Il tennis italiano può crescere col traino di Sinner

Matteo Renzi, ex premier e leader di Italia Viva: «Emozione purissima! Oggi questo ragazzo ha scritto la storia del tennis italiano. E il bello di questo sport è che anche quando tutti pensano che sia finita, no, a tennis non è mai finita. Quindici su quindici, crederci sempre, non mollare mai. Il primo Slam per lui, il primo di una lunga serie. Grazie Jannik Sinner, viva lo sport, viva l'Italia». Licia Ronzulli, Forza Italia: «Caparbietà, classe, orgoglio ed una rimonta magnifica. Grazie Jannik, primo italiano a vincere gli Australian Open».

Le dichiarazioni dei politici sulla vittoria del tennista italiano e su di lui potrebbero continuare ancora ma già bastano queste a porre un paio di riflessioni. La prima: ma perché la politica italiana si appassiona così tanto allo sport (quando vince). La seconda: siamo pronti per una Bicamerale. Del tennis.