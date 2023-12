L'insulsa opposizione Pd-M5s

Davide Vecchi 23 dicembre 2023 a

a

a

Massimiliano Romeo, parlamentare della Lega, intervenendo in Aula ha sintetizzato al meglio la situazione politica: il Governo sta attuando politiche sociali che l’Italia attende da un paio di decadi e lo fa nonostante i danni ereditati dagli esecutivi precedenti. All’incessante insulso strepitare dell’opposizione, il presidente dei senatori del Carroccio ha reagito abbonendoli come si fa con i bimbi indisciplinati: «Compagni state sereni».

Perché di fatto la Manovra, nonostante le poche risorse disponibili, sta aiutando i ceti più deboli, le famiglie, le persone in difficoltà: quanti, cioè, avrebbe dovuto e potuto tutelare la sinistra ma mai l’ha fatto salvo criticare ora il Governo. Il leader grillino, Giuseppe Conte, apprendista comico, continua ad abbaiare alla luna convinto che i pentastellati non si rendano conto racconti loro fandonie dando numeri a caso; il Pd, invece, è talmente allo sbando da esser arrivato a difendere Chiara Ferragni solo perché criticata da Giorgia Meloni senza rendersi conto che l’influencer impersonifica l’esatto opposto della sinistra: non lavora, vive sull’immagine, l’effimero, il superfluo, sfruttando i social network, la superficialità degli utenti della rete, in particolar modo dei più giovani. Ma tranquilli, compagni, come ha detto Romeo: ci pensa il Governo.