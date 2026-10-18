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Ascolti Tv: Ballando con le stelle contro Tú Sí Que Vales, chi ha vinto? De Martino re dell’Auditel

I dati di ascolto di sabato 17 ottobre

di Marco Zonetti
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Gli ascolti del sabato televisivo, ancora una volta, vedono un testa a testa tra le due big. Rai1 schiera Ballando con le Stelle, che tiene incollati 2.421.000 spettatori e si prende il 24.8%; la pista era stata scaldata da Ballando Tutti in Pista, con 3.519.000 e il 21.5%. Canale5 risponde con Tú Sí Que Vales: 3.342.000 spettatori e 24.4%, e la Buonanotte tiene ancora il 23% con 1.505.000.

Per la precisione: in sovrapposizione, nella fascia oraria compresa tra le 21:25 e le 00:18 in cui i due programmi sono andati in onda contemporaneamente, Canale 5 con Tu sì que vales ha segnato 3.342.000 spettatori con il 24,4% di share. Rai1 con Ballando con le Stelle ha invece siglato una media di 3.116.000 spettatori e il 22,7% di share. Canale 5 prevale quindi per i 226 mila spettatori e 1,7 punti percentuali di share, bissando il successo del 10 ottobre scorso quando Tú Sí Que Vales aveva conquistato una media di 24,6% con 3.477.000 spettatori.

Tutto il resto, per l’ennesima volta, corre in un altro campionato. Rai2 punta su N.C.I.S. – Unità Anticrimine (592.000 – 3.8%), Italia1 sceglie L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri e arriva a 644.000 (4.2%). Rai3 propone Blu Notte – Misteri Dimenticati: 474.000 e 3.5%, dopo una presentazione da 490.000 (3%). Su Rete4 Inside Man si ferma a 390.000 (2.9%). Su La7 va un po’ meglio con In Altre Parole, che sale a 1.203.000 spettatori e al 7.2%, per poi scendere con In Altre Parole… Ancora a 585.000 (4.4%). Il Nove regge con Accordi & Disaccordi (471.000 – 3.3%), mentre Tv8 chiude la fila con I delitti del BarLume – Mare forza quattro: 138.000 e lo 0.9%. 

L’Access Prime Time ha un padrone di casa: Affari Tuoi su Rai1, con 4.010.000 spettatori e il 23.8%. Canale5 prova a stargli dietro con La Ruota della Fortuna (3.629.000 – 21.6%), lanciata da Gira La Ruota della Fortuna (3.160.000 – 19%). Dietro, piccoli numeri: N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia1 con 783.000 (4.7%), Realpolitik su Rete4 con 673.000 (4.1%) e poi 609.000 (3.6%), L’Elefante su Rai3 con 524.000 (3.2%), Tg2 Post su Rai2 con 502.000 (3%), Fratelli di Crozza sul Nove con 481.000 (2.9%) e 4 Ristoranti su Tv8 con 266.000 (1.6%).

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