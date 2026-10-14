Le Stelle di Branko di mercoledì 14 ottobre: tutti i segni

OROSCOPO

Ariete

Una splendente Luna in Sagittario manda da un posto lontano geograficamente ma molto vicino al vostro cuore, che non dimentica le emozioni vissute e favori ricevuti, una sollecitazione accurata: non cancellate il sogno che avete inseguito un anno intero. Sono le grandi battaglie d’autunno, ma le sfide fanno parte del vostro carattere e poi siete sostenuti dalla preparazione, vi rendono vincenti. Tre fortunati transiti per l’amore: Marte e Giove, Venere che conquista chi vuole.

Toro

Dotati di una sensibilità eccezionale, capite subito se ci sono strane manovre nell’ambiente di lavoro. Lavorare con passione, come voi sapete fare, non basta. Dovete subito fare un’analisi approfondita e lucida di tutta la situazione, magari rinunciare a qualche progetto fragile. Sarà meglio che lottare contro i mulini a vento. È arrivato il momento di occuparsi seriamente della famiglia, controllate i figli e anche il coniuge che sembra danzare sulle nuvole quando si parla di soldi.

Gemelli

Un piccolo incidente di percorso, dovuto probabilmente a una vostra gaffe, oggi siete difficili da seguire. Luna è passata in Sagittario, opposizione, aspetto che agita le collaborazioni e innervosisce anche il coniuge. Tutto si può superare, mercoledì è il vostro giorno zodiacale governato da Mercurio che transita in aspetto invidiabile per l’attività, ma le decisioni importanti meglio prenderle quando la Luna sarà in Capricorno. La gente chiede cosa farete di tanti soldi.

Cancro

La vostra cara Luna! Oggi e domani, magnifica per le questioni che interessano la casa, terreni, edilizia, negozi, uffici. Simpatica compagnia durante i viaggi, conoscerete persone originali e in qualche maniera in seguito preziose per i vostri affari, anche affari di cuore… Perché di mezzo ci sono anche Venere, Marte e Giove. Molto intensa la vita familiare, arriva in primo piano la figura di una donna importante-moglie, madre, suocera. Saturno chiede presenza accanto agli anziani.

Leone

Avete un cielo forte e solido ma non dovete mai sottovalutare i concorrenti professionali, Mercurio in Scorpione riesce a fare scherzi persino a Giove, nascono improvvise tensioni con i collaboratori e anche con le persone vicine, perché nel transito è coinvolta anche una velenosa Venere. Però… Quando si dice fortuna! Arriva improvvisa una meravigliosa Luna in Sagittario, illumina le famiglie tradizionali e allargate. Sera incredibile: cantano i grilli sotto questa Luna.

Vergine

Situazione astrale sempre al meglio, ma oggi e domani vi invitiamo a prestare attenzione a questa infiammata Luna nel Sagittario, che potrebbe creare piccoli fastidi in famiglia e nella salute, tenete sotto controllo i vostri punti deboli. Splendido invece Mercurio, segue i vostri viaggi e vi risparmia qualche fastidio dovuto alla problematica generale. Non dovete rinunciare alle vostre ambizioni, si tratta solo di rimandare iniziative a venerdì. Dolori muscolari alle cosce.

Bilancia

Happy birthday, buon compleanno, è l’augurio della Luna tutto il giorno e tutta la notte in Sagittario, segno che ha il merito di rendervi più leggeri e più disponibili al gioco dell’amore. Risveglia anche desideri di strane esperienze sessuali, lasciate perdere, il vostro è un grande amore proprio perché è così tradizionale. Nel lavoro no, in questo settore è arrivato il tempo di fare clamore, inventate qualcosa di nuovo che faccia restare a bocca aperta i concorrenti.

Scorpione

Colori d’autunno, finalmente vi sentite nel vostro tempo e a vostro agio in ogni situazione personale o professionale che si presenti. Non da ogni occasione potrà nascere un capolavoro, ma conta riprendere il giro di conoscenze e presentazioni, con i professionisti che possono darvi aiuto concreto e prezioso. Giorno stressante, Marte picchia, ma voi siete felici lo stesso. Magari solo per quest’aria finalmente autunnale, i primi freddi… Sentite l’arrivo di un nuovo Natale.

Sagittario

Non abbiamo controindicazioni, tutto sembra perfetto nel vostro quadro astrale, speriamo possiate tirare fuori il meglio da queste stelle. Nel segno, la prima Luna d’autunno, stagione che sarà fondamentale per molti rapporti, deciderà il valore delle collaborazioni e delle recenti combinazioni d’amore. Influssi importanti anche per la famiglia, impegnano i genitori, ma proprio i figli saranno fonte di gioia e di orgoglio per voi. Luna e Giove creano il “miracolo” della fortuna.

Capricorno

Venere canta canzoni d’amore per voi, Marte chiama in pieno giorno verso i prati del desiderio, anche Giove cerca emozioni eccitanti… Ma voi siete concentrati sul lavoro, affari, successo. Avete la capacità di saper smuovere, correggere, costruire. Non solo il talento, oggi sarete adottati da una serie di circostanze fortunate, prendete i soldi ma preparate anche la famiglia per il vostro bellissimo primo quarto di Luna, il 18. Mercurio: siate asciutti, dite solo l’essenziale.

Acquario

Molto importanti i rapporti con i parenti, suoceri e cognati compresi, i figli devono essere seguiti con attenzione. Mercurio viaggia in una postazione impegnativa per l’attività e le collaborazioni, ma nello Scorpione influenza il vostro settore del successo, mette in luce la vostra persona, capacità intraprendenza. È solo una questione di tempo. Luna in Sagittario, vostro grande amico, potrebbe favorire un incontro passionale che non vi lascerà difese. Carissimi amici.

Pesci

Luna-Sagittario, per due giorni, non è sempre disponibile per iniziative e importanti decisioni, ma tanto voi al momento non ci pensate nemmeno, immersi come siete in considerazioni personali. Però ci sono i risultati ottenuti dalle iniziative passate, Giove vi vuole più brillanti, mettete da parte il senso del pudore che è un vostro vanto, vi rende diversi dagli altri, protagonisti comunque. Gambe gonfie.