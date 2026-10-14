il decorso

Papa Leone, l’ultimo bollettino dopo l’asportazione del tumore: come sta e quando sarà dimesso

di Luigi Frasca

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Decorso regolare dopo l’operazione al polmone. Papa Leone XIV, nel primo giorno dopo l’intervento al Gemelli per rimuovere un adenocarcinoma polmonare, un tumore maligno, è apparso “di umore buono”. Lo ha spiegato il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, in un aggiornamento sulle condizioni del Papa, che ha trascorso una “notte tranquilla”.

I medici Luigi Carbone e Stefano Margaritora hanno fatto sapere che stamani il Papa ha eseguito “gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l’intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare: i valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito”.

Leone, nella mattinata, ha svolto “la fisioterapia respiratoria e ha iniziato a camminare in stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il decorso procede secondo quanto previsto”.

Il Pontefice, prima dell’intervento chirurgico, a quanto si è appreso dai medici, ha eseguito una broncoscopia robotica con biopsia, una tac toracica con contrasto e una pet.

L’operazione

Ieri il Pontefice è stato sottoposto a un intervento chirurgico con diagnosi di “adenocarcinoma polmonare”, un tumore maligno, con asportazione del lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita. L’intervento è durato novanta minuti. Leone è rimasto in sala operatoria per circa tre ore e con lui, come è stato riferito ieri, c’erano anche il suo medico Luigi Carbone e il capo della Gendarmeria, Gianluca Gaucci Broccoletti, come prevedono le misure eccezionali legate ai protocolli di massima sicurezza e riservatezza per tutelare la figura del Papa.

Quando uscirà dall’ospedale?

Secondo quanto riferito, il decorso post-operatorio di papa Robert Francis Prevost è stimato in una settimana.

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Papa Leone Xiv

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