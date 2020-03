Coronavirus, toh chi si rivede. Tutti in fila al Centro Astalli

Lo avevamo già segnalato qualche giorno fa. In pieno giorno crocicchi di migranti in pieno centro storico di Roma. In barba a tutte le più elementari regole contro il contagio del coronavirus.

Per approfondire leggi anche: La Raggi chiude ville e parchi recintati

In queste immagini vediamo la fila dei migranti sul marciapiede prima di entrare nella sede italiana del servizio dei Gesuiti per i rifugiati. E come se non bastasse crocicchi che attraversano la strada e nei giardini di piazza Venezia...