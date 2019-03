Anche Marina Abramovic al galà romano per le donne dell'arte

Anche quest'anno la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma ha ospitato la cerimonia per la consegna del premio "ARTE: Sostantivo Femminile", riservato alle donne che hanno contribuito con grazia, capacità e professionalità a far crescere l’arte e la cultura in ogni sua sfaccettatura.

Giunto ormai all’undicesima edizione, il Premio - creato dall’Associazione Amici dell’arte moderna a Valle Giulia e gestito con la Galleria Nazionale - è un riconoscimento per le donne che in prima linea si battono per emergere in un mondo che ha visto da sempre la figura maschile come preponderante.

La cerimonia si è svolta nel Salone Centrale della Galleria Nazionale e vi ha preso parte, tra gli altri, anche il vicesindaco di Roma Luca Bergamo.

Otto le donne premiate, a partire dalla vera e propria ospite d'onore della serata, l'artista Marina Abramovic, reduce da una trionfale esposizione a Palazzo Strozzi, a Firenze. Le altre premiate sono state l'etoile Eleonora Abbagnato, la stilista Maria Grazia Chiuri, la curatrice Ester Coen, la comunicatrice Elena Di Giovanni, la direttrice generale DGAAP Federica Galloni, l'imprenditrice Giannola Nonino, la giornalista Sveva Sagramola.