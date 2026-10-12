La prevenzione sale sul Frecciarosa

Iniziativa

Gruppo Fs e fondazione IncontraDonna rinnovano la campagna per la diagnosi oncologica. Per tutto ottobre visite gratuite per le donne a bordo di Frecce, Intercity e regionali. Medici dell’Aiom anche in stazioni

La prevenzione oncologica viaggia in treno. Per il sedicesimo anno consecutivo torna Frecciarosa, il progetto promosso dal gruppo Fs e dalla fondazione IncontraDonna per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Per tutto il mese di ottobre, a bordo di Frecce, Intercity e treni del regionale di Trenitalia, i viaggiatori potranno ricevere gratuitamente informazioni e consulenze mediche sulla prevenzione oncologica grazie ai professionisti messi a disposizione dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom).

Un appuntamento che quest’anno si amplia anche fuori dai treni. Le attività di prevenzione arrivano perla prima volta nella stazione Rfi di Cosenza e nello scalo Fs Logistix di Sampierdarena, a Genova, oltre all’appuntamento già previsto nello scalo di San Lorenzo a Roma. E la rete ferroviaria diventa protagonista anche di un messaggio simbolico: 40 stazioni Rfi sono state illuminate di rosa nelle serate del 30 settembre e del primo ottobre, a partire dalle 20, per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione.

Cosenza tornerà ad accendersi di rosa anche il 19 e 20 ottobre. La campagna è stata presentata ieri mattina a Roma da Giuseppe Inchingolo, vicedirettore generale corporate del gruppo Fs; Francesca Stacchiotti, chief people, culture and transformation officer del Gruppo Fs; Sabrina De Filip pis, amministratore delegato e direttore generale di Fs Logistix; Adriana Bonifacino, gondatrice di fondazione IncontraDonna; Rocco Bellantone, presidente dell’istituto superiore di sanità; Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute; Manuela Tamburo De Bella, Responsabile Uos Reti cliniche ospedaliere e monitoraggio Dm 70/2015 di Agenas. Testimonial dell’iniziativa l’attrice Elena Sofia Ricci.

«Il Gruppo Fs conferma il proprio impegno nel promuovere una cultura della prevenzione e della salute, mettendo la propria rete e i propri treni al servizio delle persone. Da sedici anni portiamo questo messaggio nei luoghi attraversati quotidianamente da milioni di viaggiatori, con l’obiettivo di rendere l’informazione e la prevenzione sempre più accessibili e vicine alle comunità», ha dichiarato Francesca Stacchiotti, chief people, culture and transformation officer del gruppo Fs.«Fs Logistix è salita a bordo di FrecciaRosa già da due anni.

In collaborazione con la Fondazione IncontraDonna e con la Asl di Roma, abbiamo avviato un percorso di prevenzione e divulgazione di corretti stili di vita all’interno del l’hub logistico di Roma San Lorenzo – ha detto Sabrina De Filippis, amministratore delegato e direttore generale di Fs Logistix -.Nelle iniziative realizzate nei due anni precedenti abbiamo registrato oltre 600 presenze, anche grazie alla vicinanza con l’università, che ha favorito la partecipazione di tanti giovani.Alla luce di questo importante risultato, abbiamo deciso non solo di replicare l’iniziativa a Roma, ma di estenderla anche a Genova». I numeri raccontano la portata della sfida. In Italia vengono diagnosticati.