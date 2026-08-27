Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 27 agosto 2026: tutti i segni

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Branko 27 agosto 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 27 agosto 2026

Ariete

Il mese della Vergine significa per voi il lavoro e le sue gratifiche o problemi, la forma e la salute. Si tratta di influssi incoraggianti ma quando ci si mette di mezzo Marte bisogna osservare cautela. Tanto più che la Luna alle spalle inizia a cambiare fase, saremo tutti sotto pressione. Voi prestate attenzione al mondo privato, intimo, alla famiglia. Il mondo nascosto. Forze rinnovative nel lavoro. Ricordi che sembrano uscire dal mare: eravate felici su quella isola. Lo sarete ancora.

Toro

Luna inizia a crescere in Pesci fino al plenilunio di domani notte, è l'ora dell'amore. Splendida combinazione per nuovi incontri, emozioni che si rinnovano, novità nell'ambito familiare. Mercurio è in aspetto fortunato per il lavoro, nuovi profitti, propizia conoscenze utili per la vostra attività, riesce a fermare qualche freccia che Giove punta sul vostro segno, ma state attenti a quello che succede in casa. Convocazioni urgenti. Voi dovete conservare un bel sogno.

Gemelli

Siete già ripartiti con buone idee nel lavoro e l'attività affaristica, ma poi Mercurio in Vergine avrà bloccato qualcosa e, soprattutto, ha richiamato l'attenzione di tutti sulla famiglia e altri parenti. Non insistete sotto questa Luna che sta nascendo, piena in Pesci, ed è capace di provocare un maremoto nell'ambiente. Il gioco si fa ambiguo, la tentazione di tenere i piedi in due situazioni diverse, non va ascoltata. Il giorno contiene un po' di tutto, anche una bella porzione d’amore.

Cancro

Siete sempre i primi a sentire i cambi di fasi lunari, questa Luna che nascerà piena in Pesci è fortunata per voi, un mare di emozioni che presenta anche possibilità professionali-affaristiche in posti lontani, con gente che viene da fuori. Splendidi incontri sociali, Mercurio produttivo in aspetto con Marte nel vostro segno, siete in grado di sorprendere gli altri con le idee, iniziative, lavoro. Luna troverà una perla per voi, in amore abbandonatevi al caso. Guardate la salute.

Leone

Un importante passo verso il futuro. Professionale o sentimentale, come voi volete, le stelle non si oppongono. Meglio ancora se vi trovate in posti diversi, con gente nuova, vicino al mare. Luna piena nascerà infatti nel segno dei Pesci, e si unisce alla forza di Nettuno che transita a vostro favore nel settore dei viaggi. Nuovi contatti professionali, una grande voglia di cambiare. Luna così forte nel segno della metamorfosi, può anche riportare dal mare dell'oblio qualche ricordo.

Vergine

Davanti a una nuova frontiera, per qualcuno anche un nuovo amore. Da questa Luna piena che si forma tra oggi e domani in Pesci, alla vostra Luna nuova (11 settembre) sarete interessati da influssi di grande efficacia nella vita personale e professionale. I pianeti sono in posizione attiva e positiva, ma oggi dovete stare attenti nella salute. Scontro coniugale. Torna il ricordo della Luna piena in Pesci un anno fa, cosa vi è capitato intorno al 7 settembre 2025?

Bilancia

Nulla può essere definito di normale amministrazione, in questo anno della vostra vita sottoposta al vento di Saturno, ma anche ai raggi violetti e beneauguranti di Giove. Altre prove saranno richieste anche da Marte, ma non sarete soli. Luna in Pesci al massimo della luce tra oggi e domani, chiarisce le idee, mette in primo piano l'attività. Probabilmente siete in una fase di preparazione, confronti, rinnovamenti. Andrà bene! Venere stimola come un afrodisiaco, sessualità.

Scorpione

Siete sempre in tempo per raggiungere l'obiettivo fissato all'inizio della stagione, questa Luna piena in Pesci nasce nel vostro settore della fortuna, è la forza che vi consente di remare contro uno scoglio con la certezza di riuscire. La cosa più sorprendente è questa serenità nel cuore e nella mente, voglia di vivere l'amore senza progetti particolari. Sarà quel che sarà, vedremo quando arriverà nel segno Venere, il 10 settembre. Tris d'assi: Marte, Luna e Nettuno.

Sagittario

Dipende da chi avete vicino, ma ci saranno lo stesso momenti di agitazione a partire dalla famiglia, che per prima risentirà della Luna in Pesci, che diventerà piena tra oggi e domani notte. Vista la forte opposizione, anche con Mercurio, la cautela riguarda disturbi di tipo cronico nella salute. E tempeste forti nel campo professionale e nell'ambiente in generale, ma vi invitiamo a non esagerare perché la settimana si concluderà con una Luna molto diversa, in Ariete. Tenero amore.

Capricorno

Spargete voce che siete ancora soli, fatevi vedere, fatevi un po' di pubblicità. Impossibile non trovare piacevole compagnia con una Luna piena in Pesci così generosa, romantica e nello stesso momento anche molto passionale. Infatti, la fase ha la forza di provocare un colpo di fulmine, ma può essere fortunata anche per affari. Se volete trasferire i vostri interessi in altre direzioni, vi permette di navigare anche nel mare mosso da tanti vostri avversari. Sogni veri.

Acquario

Dopo avervi salutato, Luna entra in Pesci ed inizia il plenilunio che sarà completato domani notte. L'evento è molto interessante per il vostro cielo, primo perché avviene nel campo dei beni materiali ed economici, secondo perché stimola l'ambiente dove svolgete la vostra attività e dove sognate di raggiungere un nuovo o un altro successo. Non perdete tempo, lanciatevi con le idee e le azioni. Amore: Non avete complessi, conturbante sex appeal.

Pesci

Un finale d’agosto-inizio di settembre, così intenso non si vedeva da parecchio. È vero che Sole e Mercurio sono in opposizione, ma gli altri pianeti sono positivi, Marte per primo. Arriva nel segno la Luna più importante, diventerà piena domani notte e porta occasioni d'amore e anche per gli affari. Non dovete permettere a nessuno di guastarvi la festa, seguite solo la voce del vostro istinto. Rimembranze: ricordate cos'è successo nel giorno dell’ultima. Luna piena, il 7 settembre 2025?