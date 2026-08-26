Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 26 agosto 2026: tutti i segni

Branko 26 agosto 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 26 agosto 2026

Ariete

Influssi planetari ottimi per il lavoro e gli affari, che vanno portati avanti con ordine e disciplina, senza trascurare la salute. C'è infatti un segnale di Nettuno, pianeta della medicina, potrebbe ritornare un problema cronico. Luna in Acquario vi dà una mano amica per contrastare le persone che vi remano contro. È la storia di sempre, la vostra ascesa dà fastidio. In amore è ancora estate, organizzate una festa per sabato. Agosto termina con Luna in Ariete.

Toro

Fidatevi delle stelle. L'agitazione nella vita familiare non deve incidere sul comportamento nell'ambiente professionale e nel mondo degli affari, davvero promettenti nonostante l'odierna Luna in Acquario. Saprete sostenere vigorosamente le vostre opinioni e le vostre ragioni, i pianeti che governano il lavoro sono ottimi, farete più di quanto voi stessi avete fissato. Sole, fonte di vita, vi manda nuovo entusiasmo in amore. Preparate il cuore per la Luna in Pesci, domani.

Gemelli

Sentite più forte la pesantezza di Mercurio, irrequieto a causa della vicinanza con il Sole in Vergine. Bronchi sensibili, braccia, ginocchia, cellulite. Nonostante gli intoppi nel movimento, grazie al magnifico aspetto di Venere con Luna in Acquario, sarete toccati dalla fortuna. C'è molto amore anche questo mercoledì, attaccamento ai genitori, ritrovato il senso di appartenenza alla famiglia, alla casa natale, alla gente del vostro paese. Serena Brancale canta per voi “Al mio paese”.

Cancro

Un momento d'oro per voi, ma solo se vi siete liberati di un vecchio sospeso lasciato da Saturno. Fortunati nelle imprese professionali e affaristiche. Venere e Marte in aspetto dissonante possono essere pesanti da sopportare ma possono avere un effetto sorprendente sulla carriera. Non fate però capire cosa volete e dove volete, fate quel gioco ambiguo del sì e del no, che vi riesce così bene. Si avvicina Luna piena e farà miracoli in amore, provocherà colpi di fulmine.

Leone

Un giorno da cancellare e da far passare in fretta, senza prendere iniziative che possono sembrare molto indovinate ma che nascondono insidie, proprio com'è insidiosa questa Luna in opposizione, domani sarà diversa. Non dovete cercare applausi per ogni vostro passaggio, ma che cosa vi importa di certa gente? Avete vicino amicizie meravigliose, anche le persone appena conosciute sono già rapite dal vostro fascino, conquistate dal vostro cuore. Giorno di relax.

Vergine

Guadagni. Pianeti laboriosi sono in ottima sintonia con il vostro segno, Mercurio giusto per iniziative economiche e immobiliari, anche per trattare con le autorità che servono al vostro commercio. Un compleanno come questo non può capitare tutti gli anni, persino Saturno riversa verso di voi possibilità di successo, progresso, guadagno. Quale che sia la vostra età, tutti avete occasioni di vivere l'amore come vi piace, come avete sempre sognato. Coniuge da sostenere.

Bilancia

Bellissima l'odierna Luna in trigono con la vostra Venere, fermatevi un attimo con le iniziative pratiche e ascoltate le parole che qualcuno vi sussurra, sono parole d'amore. Donne in primo piano, protagoniste anche nel mondo del lavoro, specie nelle professioni tipicamente femminili. Le donne che vivono di amori passati e si cullano nei ricordi, non hanno comprensione di Giove, che porta di continuo occasioni nella loro vita. Azione, c'è sempre possibilità di rinascere.

Scorpione

Il matrimonio, le stelle danno due possibilità di interpretazione: dopo un legame spezzato, un nuovo rapporto; progetti matrimoniali per gli innamorati che sono però oggi ostacolati da cause esterne, Luna è negativa. Stressante per la famiglia, anche coloro che sono inseriti in un rapporto fortissimo devono chiarire qualcosa. Il prossimo weekend consentirà a tutti di trovare soluzioni. Nuovi interessi professionali spuntano fuori come i funghi dopo le piogge di agosto.

Sagittario

Nell'ambiente di lavoro troverete una durezza di atteggiamento nei vostri confronti. Dato che voi sapete con chi dovrete scontrarvi per primo, preparate una buona difesa e un efficace attacco che potete sferrare oggi sotto la Luna in Acquario. C'è mutismo tra le pareti domestiche, ogni piccola cosa assume una esagerata tonalità emotiva, tutto vi preoccupa e innervosisce. Dovreste fare più spesso l'amore, se non altro per dare soddisfazione a Giove.

Capricorno

Prima di un viaggio, un breve controllo medico. Potrebbe trattarsi anche di informazioni generali per un'altra persona. Marte è sempre molto esigente nel settore dei rapporti stretti, collaborazioni e matrimonio, ma la sorpresa dell'attuale quadro astrale è l’amore. Possiamo dire amore nonostante, nonostante Saturno e Nettuno, perché prevale l'autorità di Giove. Unisce nel matrimonio gli amanti. Anche se attaccati alla vostra libertà, non potrete più vivere da soli.

Acquario

È sempre un segnale positivo quando la settimana astrologica si conclude con Luna positiva. Oggi transita ancora nel vostro segno, in sintonia con Venere e persino l'opposizione con Giove, nel vostro caso è positivo per l’amore. Persone sole: è possibile iniziare a settembre con un nuovo amore. Questa mattina siete motivati anche nel lavoro, andate incontro al mondo, tutte le stelle vi vogliono vedere realizzati e felici. Avete bisogno anche di riposo, dolcezza.

Pesci

Aspettiamo il meteo per sapere quale perturbazione porterà questa Luna, voi però siete coinvolti nella vostra tempesta personale numero1, dato che soltanto l'opposizione dalla Vergine crea questa improvvisa, ma non inattesa, agitazione ambientale, nei rapporti stretti, collaborazioni. Però sono i conflitti a far capire cosa non funziona in certi rapporti e cosa bisogna cambiare, anche nel matrimonio. I pianeti della fortuna sono con voi, domani Luna piena porterà passione.