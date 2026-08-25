Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 25 agosto 2026: tutti i segni

Branko 25 agosto 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 25 agosto 2026

Ariete

Siete emotivamente vulnerabili, qualcuno potrebbe approfittare di questo momento di debolezza anche nel campo professionale ed economico. Affidate gli affari nelle mani di un esperto. In vostro soccorso arriva oggi un prezioso aiuto di Mercurio, che abbandona questa mattina la sagra estiva e spensierata in Leone e inizia un breve ma efficace transito in Vergine. Ottimo per tutti i tipi di lavoro, cambia l'atteggiamento e porta ad instaurare ottime relazioni.

Toro

Persone di talento e grandi capacità lavorative, ma non sempre siete sicuri di voi stessi, dovete avere qualcuno che vi rassicuri e infonda coraggio di intraprendere. Prezioso per voi sarà Mercurio in Vergine, vostro settore di fortuna, procura agevolazioni nel settore pratico e finanziario, ma qualsiasi risultato sarà dovuto anche a Venere che è ottima per lavoro, soldi, bellezza. Luna diventa ostile nel campo del successo, nuova pressione critica in arrivo.

Gemelli

Quando Mercurio attraversa la Vergine, non è possibile sfuggire alla realtà, ma bisogna ponderare bene le idee che si sono affacciate alla mente negli ultimi tempi. Si tratta sì di una posizione negativa, ma può essere questo un ottimo momento per discutere in famiglia sulle cose importanti che la riguardano. Non sarà un compito difficile perché siete aiutati da una straordinaria Venere e oggi anche dalla Luna in Acquario, emozionante per i giovani sposi, portafortuna e amore.

Cancro

Luna torna ad essere amica, non appena entra in Acquario, poi diventerà super amica in Pesci, ma la notizia del giorno è Mercurio in Vergine, posizione migliore per i vostri affari e chiarimenti che dovete fare con le persone vicine, ad iniziare dai parenti stretti. Perché è Venere a portare incomprensioni in casa e in famiglia. Non meno impegnativo il lavoro, ma qui vi sostiene un'energia sostenuta probabilmente dalla ambizione e dal mondo interiore. Utile controllo medico.

Leone

Significativi apprezzamenti per quello che avete già fatto nella vostra stagione, ma non può mancare qualche critica. La gente vede quello che possedete ma non vede quanto impegno c'è voluto per mettere insieme la vostra ricchezza, non importa se grande o piccola, è vostra e nessuno ha il diritto di intromettersi. Ci sarà qualche discussione con le persone vicine, coniuge, collaboratori, tutto causato dalla Luna che sarà in opposizione fino al 27 agosto. Colite, digestione.

Vergine

Lavoro, studio, affari, viaggi professionali, nuove associazioni… in tutti questi campi è prevista una nuova straordinaria partenza o ripartenza. Questo è un piccolo miracolo che sarà possibile con l'aiuto di Mercurio, vostro principale pianeta, che entra questa mattina nel segno e resterà fino al 10 settembre. Più leggeri ma non ancora perfettamente tranquilli nella vita affettiva, che comincia però a ricevere influssi più calmanti. Forse dovete dare più amore. Famiglia, riunione.

Bilancia

Affrontate gli altri se necessario, senza timori. Se la situazione è tenuta all'aperto non si ritorce contro di voi. Mercurio si sposta nel segno che vi precede, certamente mette il primo piano il lavoro e in modo particolare l'ambiente in cui svolgete l'attività, ma più che discutere voi sentite il bisogno di pace. Questa sarà garantita dalla Luna in Acquario, e l'aspetto che nasce con la vostra Venere, una protezione che vi rende forti e innamorati, ma anche fortunati. Vincerete.

Scorpione

Pensieri e parole. Le idee, i propositi che nascono all'improvviso sono la caratteristica prima del vostro segno. In questo sarete aiutati da Mercurio che torna amico in Vergine fino al 10 settembre, ma il suo benefico influsso proseguirà per il resto dell’anno. Questo pensiero vi rende sicuri di voi stessi e delle vostre capacità. Voglia di viaggi, nuovi lavori, nuove case? Ascoltate il vostro intuito, un po' meno le persone. Salute delicata, Luna instabile, attenti agli sbalzi di temperatura.

Sagittario

Sonnolenza dovuta anche alla non perfetta digestione - mangiate con furore, si direbbe per mancanza di affetto, ma non è così. Venere è oggi particolarmente innamorata perché forma un generoso aspetto con Luna passata in Acquario, che dovete sfruttare anche nel settore economico, per prevenire qualche intoppo che potrebbe creare il nuovo Mercurio in Vergine. Dove manca qualcosa, o qualcuno, il fortunato Giove riempirà il vuoto. Se non succede oggi, sarà un altro giorno.

Capricorno

Mercurio efficace nella nuova posizione in Vergine, transito favorevole alle comunicazioni e alle conversazioni con gli altri. La vostra mente deve essere aperta e pronta ad accettare idee molto diverse dalle solite, nello stesso momento dovete essere più tolleranti con gli altri. Lucida valutazione di vantaggi che porta una proposta di collaborazione e di affari, poi prenderete una decisione. Noi diciamo di sì. Meno vivace la vita sentimentale. Ascoltate i familiari.

Acquario

È arrivata nel segno l'ultima Luna estiva, porta il profumo di mirto e oleandro, ricorda i giochi sulle spiagge e le camminate in montagna - prima o poi dovreste avere una piccola casa tra i monti, perché quello è l'ambiente felice per l’Acquario. Oggi siete motivati anche da Mercurio e Venere, andate incontro al mondo, le stelle vogliono vedervi felici. Nuovi amori, colpi di fulmine anche professionali, passioni proibite, fughe dalla realtà… Scosse in tutta la vostra vita.

Pesci

Non sono ideali i rapporti con le persone autorevoli, anche nelle collaborazioni c'è sempre qualche intoppo. In quel settore avete da oggi la presenza di Mercurio - Sole che rende agitata l'atmosfera in famiglia e adesso anche con i parenti che vivono altrove. Riposate un attimo, i nervi possono saltare. Preparate il vostro cuore per l'evento della Luna piena del 28. Perché qualcosa di bello, di nuovo, vibra in questi strani giorni di fine agosto. Da settembre Mercurio ritornerà come un principe per i segni d'acqua.