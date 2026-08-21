Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 21 agosto 2026: tutti i segni

Foto: Branko

21 agosto 2026 a

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Ariete

Contrastati da Venere e Marte, non sapete se agire o ritirarvi, ma tocca a voi rendere più dolce l'amore e fare il primo passo nelle conquiste. Due giorni interi di Luna splendida che allontana le nuvole. Transita in Sagittario, vi fa sentire pieni di calore e amicizia, generosi e affettuosi, e gli altri ricambiano il calore e l'affetto che voi date. Passate il tempo a fantasticare e forse non concludete granché nel lavoro, ma sognare fa bene allo spirito. Sollecitate incontri e affari.

Toro

La nuova geometria astrale che nasce questo weekend è tutta a vostro favore. Mancava alla vostra vita sentimentale un raggio di Sole? Arriva questa domenica, la settimana si conclude con il cuore in fiamme. Intanto è molto buona questa Luna in Sagittario, risveglia anche nel vostro caso l'ottimismo e cominciate a pensare che sarà possibile fare molto nel lavoro. Non dovete però sbandierare troppo le vostre ambizioni, progetti. Risplende Venere, circondati da affetto.

Gemelli

Siete tra i segni che possono uscire vincenti da un weekend piuttosto difficile per la situazione generale, tuttavia anche voi avrete qualche problema nella vita di coppia, in famiglia, tensione con i parenti che sarà bene affrontare oggi stesso. Domenica infatti inizia il Sole in Vergine, aspetto che non facilita il dialogo e la comprensione. Il nervosismo che vi prende questa mattina però è dovuto alla Luna opposta è così stressante che allontana persino i buoni influssi di Venere. Viaggi con cautela.

Cancro

Il mio nome è Fortunato. Luna si sposta dall'amore al settore della vita professionale, siete in grado di fare modifiche importanti nell’attività. Aumentano addirittura gli influssi positivi sulle finanze, che saranno ancora più pronunciati dopo domenica con Sole nel campo del guadagno. Comprensibile una certa impazienza in amore, Venere non è ancora armonica, però succede un fatto molto piacevole, forse anche un innamoramento. Le persone vicine comprendono il vostro bisogno di tranquillità?

Leone

Veramente molto bella la situazione del cielo astrale che vi permette di vivere il vostro ultimo weekend sotto il segno del Leone in serenità, tutte le vie del cielo sono illuminate dalla splendida Luna nel campo della fortuna e da Giove. Avete notevoli risorse di forza e di potenza, che vi consentono di arrivare lontano e in alto nel lavoro e con ottimi riscontri economici. Non fatevi scappare questa generosa fortuna nemmeno in amore, andate fino in fondo nelle conquiste.

Vergine

Non tranquilla la vita in famiglia, pazienza - accade spesso che sul più bello si presenta una Luna a disturbare proprio i rapporti con le persone vicine. Essendo essa donna, i contrasti più forti sono naturalmente con la moglie, una figlia, una madre. Ma è possibile anche un’inattesa litigata con una amica che improvvisamente mostra un'altra faccia. Detto questo, che è veramente poco in confronto al bene che vi aspetta domenica, potete avere tutto l'amore del mondo.

Bilancia

Non potete sistemare tutto in due giorni, quanto dura l'influsso della Luna nel segno del Sagittario, ma è già molto sapere che siete avviati sulla strada di un primo o un rinnovato successo lavorativo, professionale, che vi sorprenderà al ritorno alla base. Doveroso precisare che alcuni influssi di disturbo non toccano le persone sotto i trent’anni (Saturno), ma i giovani invece devono guardarsi da Marte. Tutti potete ballare con Venere, un romantico valzer, perdervi in una storia.

Scorpione

L'altra notte non è successo nulla? Arriverà l'amore, siatene certi come ne siamo sicuri noi. Tutto il weekend è illuminato da una Luna che vi avvicina proprio a quel momento che aspettate con ansia sin dall'inizio dell’estate, Sole domenica in Vergine porterà occasioni giuste per fare cambiamenti. Stelle in fermento vi vogliono impegnati nel lavoro e affari, studio, una nuova collaborazione è alle porte. L'amore non deve aspettare troppo, prendetelo al volo.

Sagittario

Bene, molto bene, ottimo. Dipende se e come avete saputo sfruttare le generose stelle che vi accompagnano ormai da settimane. Lo chiediamo oggi perché il mese del Leone si conclude domenica e poi inizia quello della Vergine, segno che vuole fatti concreti e realizzati. Preparatevi ad un periodo molto intenso, che richiederà una forma fisica perfetta. E intanto va, nel silenzio splende un meraviglioso amore. Oggi e domani impegnatevi nella ricerca di nuovi amori. Fortuna.

Capricorno

Venere e Marte si oppongono ancora al vostro desiderio di pace. La situazione inizia ad essere più tranquilla dopo domenica, quando il Sole passa in Vergine, aumentano le possibilità di conquista soprattutto durante i viaggi e in posti lontani, persone un po' esotiche - perché sono le differenze che adesso affascinano. Un nuovo futuro in amore, trasporto di tipo scorpionico: passionalità senza barriere. Il settore familiare risulta penalizzato da Saturno, tocca anche la salute.

Acquario

Questa Luna per due giorni in Sagittario conclude il mese del Leone, quindi, in uno stato di grazia, anche per gli amori di vecchia data. Certamente impegnativa per la famiglia, per i genitori del segno che devono adesso creare sicurezza per il futuro dei figli. Si può fare tutto perché quando Acquario decide e vuole, nessuno lo ferma. Consigliamo la massima trasparenza in affari, tenete presente Giove contro. In amore sarete felici, fate in modo di essere estremamente felici.

Pesci

Oggi l'amore non ha l'intensità desiderata ed è previsto un momentaneo distacco, tuttavia chiedetevi se basta la sola Luna negativa a rompere l'incanto. Vogliamo dire che l'andamento del giorno, anche nelle questioni professionali e tecniche, dipende dal vostro modo di essere, di fare, di pensare. Sembrate non essere molto sicuri del vostro talento, in questo caso rimandate. Nulla va rimandato in amore, accettate una proposta di matrimonio oppure proponetela per primi.