Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 20 agosto 2026: tutti i segni

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Branko 20 agosto 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 20 agosto 2026

Ariete

Inizia la corsa dei vostri sogni. Giorno speciale per l'attività professionale e commerciale, clienti in aumento, interessante movimento con le azioni. Avendo Giove così positivo, non significa che non dovete fare tutto in regola con la legge. Mercurio è sempre in postazione favorevole, concluderete il mese del Leone e inizierete quello della Vergine in attivo, lanciate qualche progetto per settembre. L'amore è passionale, ma gioca un po' troppo con le vostre emozioni.

Toro

Un abbassamento di tono vitale non deve preoccupare, è effetto della Luna opposta negli ultimi giorni, ma in mattinata passa in Sagittario e annuncia il prossimo periodo astrale che sarà certamente più lineare e produttivo, sotto il segno della Vergine. Concludete l'inventario amministrativo, rallentate ancora un po' nel lavoro perché la situazione può essere ancora confusa per stipulare importanti contratti. Disturbi su base nervosa, ne risente l’amore.

Gemelli

Bene l'attività individuale, ma adesso dovete anche essere pronti a collaborare con gli altri in lavori che coinvolgono molte persone. In mattinata, sentite la protezione della Luna diventata nella notte primo quarto, ma poi cambia natura quando passa in Sagittario e lancia un avvertimento nelle collaborazioni. Nelle discussioni dovete dire la vostra. In amore attaccate questa sera, mettete alla catena un cuore. Quando le vacanze sono agli sgoccioli, nasce una nuova passione.

Cancro

Luna da passionale diventa laboriosa e molto curiosa delle novità che si presentano nel campo del lavoro. Domenica inizia la Vergine, deposito di buoni affari, rivedete gli aspetti materiali dei vostri rapporti, avete le possibilità di guadagnare e di migliorare, Giove infatti guarda verso il vostro settore della ricchezza. Anche per questo potete considerarvi dei privilegiati, visto come va il mondo. L'amore sembra ancora un ufficio di oggetti smarriti, ritroverete presto le dolci sensazioni.

Leone

Siete in un momento di crescita personale, arrivano i flussi e stimoli astrali che mai avete conosciuto, tutto questo provoca anche ansia e apprensione, ma non lasciatevi scappare nessuna occasione per realizzare i vostri progetti i vostri sogni d'amore. Aumentano responsabilità nella educazione-sistemazione dei figli, persino le spese per le riparazioni in casa, ma la famiglia è sempre il vostro porto di bene. Luna torna amica in Sagittario, fortuna e amore.

Vergine

Sole darà inizio al vostro mese del compleanno domenica, ma questi tre giorni sono disturbati dalla Luna che passa questa mattina in Sagittario e comincia a provocarvi. Inizia il coniuge e poi, in ordine di entrata, figli, genitori, parenti, collaboratori, soci…non avete influssi diretti ma nel segno che vi precede un vulcano può esplodere ed interessa il nostro settore della salute. Dimenticate il lavoro per un attimo, bisogna dare nuova freschezza all'amore, passione.

Bilancia

Sole in Leone fino a domenica, Luna in Sagittario, insieme danno quella luce, lo splendore, che mancava nel vostro oroscopo professionale. Le vostre azioni personali, prestigio e considerazione persino della concorrenza, sono in aumento costante. Approfittate del momento, sapendo che Saturno può sempre mettervi alla prova. Un difetto? Forse ristagna un banco di nebbia nella verde valle dell'amore, conseguenza di azioni e parole dette senza pensarci su.

Scorpione

Donne: avreste bisogno di un amante, uomini: voi invece avete bisogno di un'amica. Così fa pensare la Luna diventata primo quarto nel segno alle ore 2:47, quindi il risveglio è ancora sottoposto a questo raggio che vi darà immediatamente la voglia e lo scatto di fare qualcosa di straordinario. Non è l'amore il problema, tantomeno la passione fisica, voi le trovate ovunque, diventa casomai urgente preparare nuovi progetti da realizzare dopo il 23. Accelerate.

Sagittario

Domenica inizia un severo transito del Sole (Vergine), preparatevi a un mese professionale molto intenso, che richiederà anche una perfetta forma fisica. Ma questi tre giorni sono eccezionali, arriva nel segno Luna accompagnata da transiti eccezionali, perché tutti i pianeti sono positivi eccezion fatta per Urano il quale può sempre intromettersi tra voi e gli altri. Ma la fortuna di Giove è sicuramente vincente. Salvate il vostro amore dalla invadenza dei parenti.

Capricorno

Luna crescente nel settore dei grandi incontri annuncia il nuovo mese della Vergine, che inizia domenica quando la Luna sarà nel vostro segno, di sicuro inventerete qualcosa di nuovo nella professione, carriera, ma anche gli affari finanziari daranno segnali di altri miglioramenti. È già possibile fissare appuntamenti e programmare i viaggi per lunedì prossimo. I genitori devono rimediare alla troppa indulgenza, l'amore è segnato da passionalità senza barriere.

Acquario

State per raggiungere un punto importante della vostra vita, nel privato e nel campo pratico, comprensibile un momento di incertezza, perplessità, disagio. Risentite oggi ancora della Luna negativa, ma col passare delle ore entra in Sagittario e diventa amica di Venere, voi scoprirete che anche nel matrimonio ci deve essere amicizia se si vuole raggiungere, insieme, il traguardo economico che uno dei due pretende. Coraggio, il Sole ritorna a splendere domenica.

Pesci

Venere e Marte, due carezze per il vostro cuore. Sete d'amore e di passione, sbandamenti sentimentali per gli uomini sopra i 40, finché la pacchia dura… Ci sarà un cambiamento nel quadro astrale durante il weekend, oggi stesso sentirete il cambiamento della Luna che si trasferisce in Sagittario, immediato effetto sulla salute - gambe, schiena, stiramenti muscolari. Concentratevi ancora sulla professione e affari, avete l'ottima assistenza dei pianeti danarosi.