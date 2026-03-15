Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 15 marzo: tutti i segni

15 marzo 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 15 marzo 2026

Ariete

Presso i Romani, in questo giorno iniziava la stagione guerresca che proseguiva fino ad ottobre, favorita o avversata da Marte. Il vostro eccezionale pianeta-guida che ora transita in Pesci non si è risparmiato nemmeno questo anno, ma voi siete diventati protagonisti grazie alla presenza di Saturno che nemmeno lui scherza quando si tratta di attaccare. Voi siete protagonisti di questo 2026, intanto oggi riporterete vittoria in amore: chi vi sfuggiva, adesso vi insegue.

Toro

Noi dobbiamo oggi sottostare a non facili combinazioni planetarie, ma nel vostro personale oroscopo, l'unico pesante nemico riguarda la congiunzione Luna-Plutone, fate attenzione a non essere precipitosi e a non saltare subito alle conclusioni, a non reagire negativamente a quanto vi viene detto. Bene invece il risveglio dello spirito di indipendenza e di ribellione, che dovete però esercitare nel mondo del lavoro, certamente non in famiglia né in amore – che ha già tanta pazienza con voi.

Gemelli

I rapporti con le donne sono insolitamente intensi. In un rapporto amoroso si verificano esperienze emotive molto profonde che possono essere positive come negative. Bello risulta l'aspetto della Luna con Plutone in Acquario, oggi e domani, che riesce a stimolare anche Venere in Ariete. Potrebbe addirittura nascere un amore nuovo! A proposito di Marte che vi blocca nel campo pratico, gli Spartani usavano chiedere non quanti sono i nemici, ma dove si trovano.

Cancro

Le Idi di marzo, Giulio Cesare era Cancro come voi, quindi capite il significato delle parole che pronunciò, secondo Shakespeare, quella notte del 15 marzo: “Gli uomini, a un certo momento sono padroni dei loro destini". Voi avete oggi Marte in eccezionale postazione accanto a Mercurio nell'amato segno dei Pesci, Luna altrettanto positiva in Acquario. Farete l'amore, non la guerra. Nel frattempo pensate bene cosa intendete fare e programmare sotto Luna nuova, il 19.

Leone

La pioggia di marzo bagna il vostro amore, l'acqua purifica e tonifica, porta via anche certi ricordi. Le persone sole sono privilegiate da Venere, i rapporti di vecchia data risentono invece della Luna in opposizione e devono rinfrescare il dialogo nel matrimonio. Qualche contrasto nel lavoro vi stimola a cercare nuove vie di espressione, ma vi rende anche nervosi, irritabili. Sconcertante può essere l'effetto di Plutone, a Istanbul direbbero Forbidden fruit, desiderio proibito.

Vergine

Delle sensazioni molto forti possono in questo momento assorbirvi completamente e farvi perdere il senso della prospettiva. Non c'è bisogno di sopravvalutare l'importanza di queste sensazioni, dei pensieri che possono diventare ossessivi, si tratta di un momento di incertezza e di stress. Consigliamo frequenti momenti di relax. In famiglia non comprendono il vostro bisogno di tranquillità, ma anche voglia di un po' di divertimento, cosa che neanche il coniuge sembra capire.

Bilancia

Luna in Acquario congiunta a Plutone, transito invisibile all'esterno ma profondamente radicato nel vostro intimo, nell'anima. I pensieri che fa nascere hanno una base vera, dovete dare la giusta importanza anche ai vostri sogni notturni. Cominciate però a pensare cosa cambierete e cosa imposterete la prossima settimana, quando il vostro lavoro e le attività avranno lo scatto positivo della Luna nuova in Pesci. L'amore che scatta oggi è un figlio, una figlia, del reggimento.

Scorpione

Per due giorni il mondo dovrà affrontare e superare l'enigmatico transito Luna-Plutone in Acquario, quindi la questione è di interesse generale-politico, particolarmente ostile per la gioventù. Nel vostro caso interessa un'altra volta il rapporto con il mondo familiare, e tutti i campi più intimi dell'esistenza. Il richiamo delle stelle è di stabilire un ordine nuovo. La carriera e la famiglia, l'amore se volete, viaggiano su due binari diversi. Decidete qual è più importante per voi.

Sagittario

Plutone, questo sconosciuto, oggi congiunto alla Luna richiama all'attenzione tutti i 12 segni, compresa la nostra società. Nel vostro caso spinge al cambiamento, rinnovamento, scelte rivoluzionarie se ve la sentite. Gli elementi della vostra vita che di solito date per scontati (amici, conoscenti, parenti stretti) assumeranno una nuova dimensione e un nuovo significato. Un processo che continuerà per parecchi anni, oggi intanto concedetevi a Venere: amore e passione.

Capricorno

Se avete delle proprietà potreste essere costretti a dover spendere molto in riparazioni o ammodernamenti. Siete nati per lavorare, così sostengono Saturno e Plutone, due grandi forze cosmiche che tengono il controllo dell'universo materiale. Non dovete preoccuparvi per questo, dato che la nostra vita è nelle mani del destino. Solo i nostri valori interiori sono controllabili. Trasformatevi in amanti anche nel matrimonio, portate in casa quella allegria che sapete infondere fuori casa.

Acquario

Le stelle vi hanno dato in mano le possibilità di fare qualcosa di importante nella vostra vita e nel mondo esterno. Diciamo, senza paura di essere smentiti, che sarà Acquario il testimone della storia, come amava dire Gianni Minà. Nel privato siete in un periodo di potenti cambiamenti emozionali che influenzano la casa e la famiglia, ma anche la vostra evoluzione interiore. Luna congiunta a Plutone, oggi iniziate a scrivere una nuova storia della vostra vita, tutto è come nuovo.

Pesci

Luna nel segno che vi precede invita a un momento di riflessione, per capire se certe emozioni e aspirazioni sono veramente espressione di un profondo convincimento e, soprattutto, se sono realizzabili. Non dovete insomma perdere il senso della realtà, nemmeno in certe relazioni d'amore nate in un momento di esaltazione romantica, ma che poi fanno vedere un'altra faccia. Come la Luna che arriva nel segno il 17 e diventa "nuova" il 19. Molti cambieranno direzione.