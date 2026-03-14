Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 14 marzo: tutti i segni

Branko 14 marzo 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 14 marzo 2026

Ariete

Chiedete molto, avrete molto. La settimana finisce con Luna in Acquario, la luce di Venere nel vostro segno che mette in primo piano l'amore, tutti i rapporti affettivi, ma è particolarmente positiva per le finanze. Saturno però chiede: i beni sono davvero solo vostri? Significa che dopo questa bella spinta euforica, bisogna agire in modo razionale, non dovete affrettare le conclusioni o superarle con troppo impeto. Luna-Acquario porta nuove amicizie, aiuti, amori incredibili.

Toro

Si presenta piuttosto duro questo giorno, Luna passa in Acquario e agita il mondo professionale, dovete dividere razionalmente gli impegni, in tante ragionevoli dosi. Sono visibili effetti sulla salute, specie le anomalie nelle gambe che sono il punto critico per le donne, soprattutto. Tutto ciò non esclude qualche momento di grande creatività, sempre più vicina la possibilità di concludere ottimi affari. Un po' di attenzione invece nei lavori in casa, viaggi.

Gemelli

Il giorno porta due influssi che risvegliano ottimismo e la voglia di azione: Luna in contatto con Plutone e Saturno. Forse i propositi sono troppo ambiziosi per ottenere risultati immediati, ma l'importante è impostare sotto questi influssi, che rendono eccitante l'amore e hanno uno stretto contatto con la medicina, legge, rapporti lontani e l'estero. Un vecchio condizionamento non vi permette ancora di essere pienamente voi stessi, vedremo dice Venere.

Cancro

Ottime previsioni per la vita pratica, in arrivo eccezionali possibilità di guadagno, ma è importante essere più sensibili e più disponibili per le collaborazioni. Miglioramenti economici non sono solo risultato del proprio lavoro, possono arrivare per altri canali, in ogni caso oggi vi conviene sollecitare affari. Ancora in penombra la vita affettiva, la persona desiderata trova continuamente delle scuse. Atteggiamento sognante in amore, ma nel profondo c'è un sentimento ben radicato.

Leone

Alla ricerca del sole… Segno estivo per eccellenza, non gradite i rigori invernali però avete sopportato bene le difficoltà che ci sono state e saprete affrontare anche l'odierna Luna, demoralizzante nel vostro caso. Ma una splendida Venere in Ariete riscalda il cuore, anticipa la luce della primavera. Approfittate di Marte per migliorare il tono fisico generale, le battaglie professionali richiedono molta energia, controllate l'alimentazione, curate la vostra bellezza.

Vergine

Manca l'intesa nelle collaborazioni, non tollerate atteggiamenti autoritari, ma va precisato che il settore del lavoro è oggi bene illuminato dalla Luna in Acquario, segno che incide anche sulla vostra salute. Non complicatevi l'esistenza da soli, pensate al benessere del vostro fegato. Avete tanta passione da regalare, ma sembra che gli altri non siano molto interessanti al vostro sex appeal, forse non vi interessa far vedere il bel fuoco che accende adesso Venere. Su, forza!

Bilancia

Se vi sentite bene, se avete superato il fastidio della Luna in Capricorno, farete centro! Risultati, entrate finanziarie, passione (quasi una scoperta), ma questa Luna-Acquario congiunta a Plutone è preziosa soprattutto per avviare una nuova iniziativa anche nel settore dei beni immobili, nel campo legale, per le cure mediche. Ottima naturalmente per vivere un'ora di amore. Consiglio: in questa prima parte dell'anno dovete sapere sfruttare ogni giorno che porta qualche possibilità.

Scorpione

Nuovi incontri provocano sensazioni molto forti, anche contrastanti, e non solo sotto il profilo passionale; è possibile venire a contatto con persone che propongono nuovi lavori, collaborazioni, affari. Tutto bene, insomma, ma vista questa Luna che ha cambiato faccia rispetto a ieri, forse è meglio soprassedere. Approfittate delle belle stelle per un sereno relax, anche una gita nelle città d’arte (splendida mostra a Forlì dedicata al Barocco). Accontentate il vostro amore.

Sagittario

Agitazione da tenere sotto controllo, il giorno può portare delle sorprese anche nelle finanze, attenti a non essere dispersivi. Assai bello l'aspetto della Luna-Acquario con Venere e Saturno in Ariete, che rendono, in questo periodo così importante, la vostra quinta casa zodiacale, quella associata alla fortuna. Ebbene sì, oggi e domani, la fortuna è con voi. Un amore nuovo, o un amore di tanti anni fa che va accolto con gentilezza, nulla più. Contratti da firmare, presto.

Capricorno

La tensione generale, l'incertezza economica, oggi quasi non tocca il vostro segno che può anzi toccare un nuovo successo. Molto dipende da come sono state impostate e seguite le cose fino a questo momento, ma crediamo che sarete soddisfatti nel campo pratico. Siete guardati a vista, dovete essere sempre pronti alle discussioni anche nella vita familiare. Se vi manca qualcosa nella vita affettiva, dovete solo guardarvi intorno, cercare… L'amore si trova.

Acquario

Magnifica giornata, una valanga di emozioni, quanto sono numerosi gli influssi positivi delle stelle. Oggi la regina è questa Luna davvero forte, da sola è in grado di propiziare la buona sorte, figuriamoci con gli aspetti che forma con altri pianeti, in posizione di favore per il vostro segno: Venere, Saturno, Nettuno… Sono presenze cosmiche che vi rendono emotivi e sensibili più del solito, ma anche più determinati nel raggiungere il successo, l'amore è la felicità.

Pesci

Cercate di essere più sereni con i vostri sentimenti, non tornate così spesso sulle esperienze passate. Abbiamo l'impressione che ci sia una corda che vi tiri in una direzione opposta. Sappiate sfruttare meglio le vostre capacità, il talento, usate con un po' di furbizia tutto il fascino che vi regalano Marte e Venere, che non significano soltanto amore. Portate avanti i vostri progetti, approfondite, aggiungete nuovi dettagli, studiate gli aspetti legali - Giove pensa alla vostra fortuna.