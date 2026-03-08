Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 8 marzo: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 08 marzo 2026 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 8 marzo 2026

Ariete

Intense le sensazioni, emozioni, sogni, il desiderio di passioni assolute. Questo dice oggi la Luna in Scorpione, segno con cui avete un forte legame passionale e che spesso condiziona anche la vostra vita professionale e le scelte di amicizie. Noi lo "raccomandiamo" anche come vostro prossimo amore-amante, ma ci rendiamo conto che qualcuno di voi possa non aver avuto esperienze felici. Guardate che non tutti gli Scorpioni sono uguali… Domenica veramente felice.

Toro

Luna in opposizione a Urano rende fortemente emotivo questo giorno, vacillate quando camminate, i vostri pensieri saranno anche profondi e rivoluzionari, ma impazzano nella mente come le api che non trovano l’alveare. Agitazione in famiglia e nelle collaborazioni, però c'è anche una incredibile sorpresa - sta per sbocciare un nuovo fiore nel giardino dell'amore, ritorna la passionalità nel matrimonio, amicizie profonde. Idee nuove, concetti più ampi e liberi.

Gemelli

Il grande fiuto che possedete vi ferma prima di lanciarvi in imprese azzardate, speculazioni con scarse possibilità di riuscita, il vostro Mercurio è ostile, cercate soltanto di entrare in possesso di ciò che vi spetta e controllate le spese personali, quelle del coniuge e dei figli. Sotto il profilo materiale è meglio essere preparati per l’ultimo quarto di Luna del prossimo 11 marzo. Grazie al sensuale, aspetto con Plutone - voi potete vivere sensazioni quasi dimenticate.

Cancro

Turbolenze nel cielo professionale anche di domenica? Pare proprio di sì, a vedere quella Venere congiunta a Saturno in Ariete, entrambi piuttosto aggressivi nei vostri confronti. Però voi potete contare su una forza che non tutti hanno, Luna infallibile. Luna e anche un generoso Giove, per non nominare altri cinque pianeti che fanno il tifo per voi… Pure senza l'appoggio del vostro ambiente e delle persone vicine, voi ce la farete in affari e in amore. Avete cambiato il modo di pensare.

Leone

Qualche schiaffo ricevuto in febbraio dai pianeti in Acquario ha avuto il merito di portare solidarietà nel matrimonio, due labbra meravigliose cercano le vostre anche questa domenica, seppure con momenti snervanti provocati dalla Luna in Scorpione. Situazione finanziaria impegnativa per i genitori, le nuove spese domestiche possono essere richieste anche per movimenti. Nonostante la salute non perfetta, consideriamo vincenti le vostre idee.

Vergine

I viaggi sono disturbati per tutti, nel vostro caso sono Mercurio-Marte, congiunti in Pesci, a incidere sulla vostra indisponibilità. Invece vi invitano a fare un'escursione in voi stessi o andare alla scoperta di chi conoscete da anni, avrete qualche sorpresa anche dai parenti. Siete lenti nelle scelte ma certe decisioni dovranno essere prese al più presto, anche a costo di correre qualche rischio iniziale. Corre l'amore come un cavallo selvaggio, scappa… Come un cowboy lo fermerete.

Bilancia

Cominciate a pensare come allontanarvi da certe persone e situazioni che non possono darvi più niente. Saturno può disturbare le vecchie intese, talvolta anche il matrimonio, ma nel periodo primaverile. Ariete è favorevole alle nuove collaborazioni. Privatizzatevi se lo consente la vostra professione, Luna-Plutone annunciano soldi oggi stesso. Qualche incomprensione con i figli, da monitorare gli adolescenti. Consigliamo agli amanti di trovare un rifugio segreto per riprendere i giochi di un tempo.

Scorpione

Tango della gelosia. Luna nel segno contrastata da Plutone, aspetto che spinge a rivangare il passato. Lasciate perdere, pensate piuttosto al futuro che non è poi tanto lontano. Al contrario, potrebbe ripartire oggi stesso grazie ad alcuni transiti fuori dal normale: Giove in aspetto con Marte, Urano, Saturno. Ma nel periodo dei Pesci si impone Nettuno nel settore della fortuna e con il suo tridente pesca nel mare del Caso le opportunità migliori per voi. Innamoramenti.

Sagittario

Qualsiasi svolta sarà positiva alla fine, ma i cambiamenti vanno fatti a un livello fondamentale, anche nelle situazioni che sembrano ormai solide e stabili. Quando Saturno agisce in Ariete è dalla vostra parte, le novità che annuncia sono positive. Mostratevi grandi nelle piccole cose, la classe si riconosce dai dettagli. Quanti dettagli da mettere a punto in casa e nel matrimonio! Ma adesso non siete organizzati, aspettate la primavera. Forti dolori reumatici.

Capricorno

Legami di vecchia data vanno avanti a spinte, non ci sono scosse da film erotico, ma questo fine settimana è eccitante per chi volesse conquistare un amore. Lanciate un segnale preciso sotto questa conturbante Luna in Scorpione, soprattutto se avete in mente un Toro, un Acquario, un Leone. Ci vuole tempo per avere risultati economici dalle iniziative intraprese di recente, attenzione per quanto riguarda gli investimenti e le spese. Impostate qualcosa di nuovo.

Acquario

Avete già abbastanza lottato, perché insistere con Luna negativa che prevede anche una improvvisa agitazione nel vostro ambiente, ma essendo nello Scorpione possiede insieme a Marte e il vostro Plutone un'energia che può anche far mescolare le carte nel sociale e nel mondo. Se proprio volete lottare, usate una sola arma: la diplomazia. Giove, il grande diplomatico è sempre con voi, vi aiuta anche nelle questioni domestiche e in amore. Plutone: nuove relazioni, amicizie.

Pesci

Festa di compleanno, festa del vostro amore. Grande la forza di Giove che può in qualsiasi momento sorprendere le persone sole di ogni età - tutti hanno il diritto di amare. Secondo la costituzione americana, tutti hanno diritto di battersi per la propria felicità. È in preparazione un discreto assegno bancario, se non arriva entro domani pomeriggio sarà spostato a dopo l’ultimo quarto di Luna in Sagittario. Tenete però sempre da parte qualche soldino, necessario per le riparazioni e guasti meccanici.