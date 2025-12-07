Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 7 dicembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 6 dicembre 2025



Ariete

Recita un proverbio cinese: ogni Paese ha le sue leggi, ogni famiglia le sue regole. Quelle della vostra vorreste tanto fissarle voi, ma questo è impossibile, ve lo conferma la0 Luna di domenica, che agita le relazioni fra genitori e figli, e vi mette di malumore anche se non avete reali motivi per esserlo. Mercurio in ottimo aspetto con Saturno anzi vi dice che a volte sono proprio i più piccoli a insegnarvi qualcosa, mettetevi in ascolto con umiltà. Pianificate un viaggio necessario.

Toro

Luna calante accanto a Giove vi fa apprezzare ancora di più la quiete della casa, le gioie della vita a due, l’armonia familiare. Anche per i vostri affari, sono proprio i parenti stretti a coprirvi le spalle, se volete dar vita a un’attività saranno loro a finanziarvi, non dovete aver paura di chiedere, sanno quanto siete solidi e oculati. Sceglietevi un socio, se occorre, ma cercate di conoscerlo molto bene prima di impegnarvi, tornare indietro poi sarebbe difficile.

Gemelli

Oggi Luna nel settore pratico vi suggerisce di pensare al futuro, ultimamente avete messo in tasca un po’ di denaro, adesso vi conviene guardarvi intorno per farlo fruttare nel migliore dei modi. Non lasciatevi però incantare da guadagni facili, Giove nel settore pratico è retrogrado, Saturno e Nettuno sono ancora contrari, ci vuole rigore. Non mettetevi alla guida se siete stanchi o nervosi, Marte vi rende distratti. Il coniuge dice che siete un po’ troppo brontoloni. È vero?

Cancro

Proprio oggi Luna nel vostro segno tocca Giove, è un aspetto di grande fortuna e benessere, quando siete così bendisposti nei confronti degli altri irradiate simpatia e fascino, con la vostra parlantina sciolta attirate praticamente chiunque – chi ha detto che voi siete timidi si dovrà ricredere – in amore potete arrivare lì dove desiderate. Ci piace però anche la bella atmosfera che si sta creando nelle coppie consolidate, ci sono collaborazione e empatia. Godetevele.

Leone

Luna alle vostre spalle oggi vi frena un pochino, non date corda a certi pensieri pessimisti che lasciano il tempo che trovano, vi possiamo assicurare che l’anno prossimo – che ormai è molto vicino – anche la situazione economica vi riserverà sorprese positive, avrete quello che vi siete meritati e forse di più. Intanto concentratevi sull’amore, amare ed essere amati con tanta passione e sincerità è un tesoro più prezioso dello scrigno dei gioielli di una nave pirata…

Vergine



Quando Luna tocca Giove in aspetto positivo al Sole di nascita, le relazioni con gli altri sono molto piacevoli, ci sono amicizia, gentilezze, appoggi che vi danno fiducia in voi stessi. Questa adesso è particolarmente utile per voi in amore, con Venere, Marte e Sole in Sagittario i dubbi sulla vostra relazione crescono, se non vi siete ancora dichiarati avete una gran paura di un rifiuto. Questo non è previsto, ma potete anche aspettare un paio di settimane, presto il cielo sarà eccellente.

Bilancia

“Volere di più è una ricetta sicura per la delusione”, ha detto lo scrittore Steven King. Sarebbe bene ricordarvelo oggi, questa Luna un po’ ambigua che tocca Giove in Cancro vi sollecita a puntare in alto, ma nello stesso tempo può rendervi esageratamente incontentabili, il confine è sottile. Curate le relazioni con i figli, i fratelli, le persone vicine, hanno bisogno di calore umano, a volte la gentilezza non è sufficiente. Amore romantico e passionale.

Scorpione

In questo momento il vostro cervello va a mille, sfruttate i suggerimenti e le idee che Mercurio nel cielo vi ispira per costruire il vostro progetto dei sogni, Sole, Venere e Mercurio nel campo pratico vi danno gli strumenti – soldi, senso pratico, intraprendenza – per realizzare quel che volete. Luna in Cancro tocca Giove, è un cielo viaggiatore, non dovete avere paura di lasciare le strade conosciute per esplorare nuove possibilità, anche in amore potete guadagnare molto.

Sagittario

Il vostro padre zodiacale, Giove, oggi è toccato dalla Luna, avete buone stelle nel segno, anche il cielo potrebbe farvi un regalo di compleanno. Se nel vostro oroscopo personale non ci sono ostacoli particolari, proprio in questa giornata potrebbe arrivare una notizia interessante che riguarda un’eredità, una spartizione, un accordo patrimoniale a seguito di un divorzio ma anche la risposta positiva per un finanziamento. Per ottenere, però, dovete chiedere, fatelo adesso.

Capricorno

Ha detto Elon Musk: “La vita è troppo breve per i rancori a lungo termine”... Lo sappiamo che la vostra memoria è simile a quella degli elefanti, e voi faticate molto a dimenticare uno sgarbo o una delusione, soprattutto se proviene dal coniuge. Oggi Luna accanto a Giove nel settore del matrimonio riporta in superficie vecchie ruggini, che invece sarebbe meglio seppellire dopo un colloquio chiarificatore. Non basta essere generosi con i soldi, meglio esserlo con il cuore.

Acquario

I pianeti veloci – tranne Mercurio ancora per pochissimi giorni – sono dalla vostra parte, curano i contatti professionali, le amicizie personali, anche i nuovi incontri che possono diventare un amore sincero. Queste relazioni però vanno consolidate, e il dialogo è molto importante, aprite il vostro cuore agli altri, vi aiuteranno a capire il perché di qualche pensiero inquieto. Luna accanto a Giove vi invoglia a sistemare le piccole rotture casalinghe, sfruttate la vostra manualità.

Pesci

Bella e struggente questa Luna accanto a Giove e in trigono a Saturno e Nettuno nel vostro segno, è un messaggio di fortuna, soprattutto nella vita affettiva. Anche se Venere e Marte sono contrari, in amore vincerete voi, oggi ne avrete la certezza, anche se non possiamo ancora dirvi quando chiuderete definitivamente la partita. È vero che all’altra persona chiedete molto, forse troppo, ma quello che date è un affetto così prezioso e altruista che sarà premiato.