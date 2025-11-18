Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 18 novembre: tutti i segni

Branko 18 novembre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 11 novembre 2025.

Ariete

Oggi Luna in Scorpione accompagna il ritorno di Mercurio in moto retrogrado nello stesso segno e dà maggiore profondità ai vostri pensieri, non vi accontentate di seguire l’onda ma volete andare a vedere cosa si nasconde dietro certi comportamenti e scelte delle persone che v’interessano, e anche quel che desiderate davvero. Quando il coinvolgimento emotivo è così forte, c’è in effetti un maggiore bisogno di autoanalisi, certe relazioni sono una partita a scacchi, e voi volete vincere.

Toro

Luna si appresta a diventare nuova domani, le vostre incertezze crescono anche a causa di Mercurio retrogrado che torna in Scorpione e si scontra esattamente con Urano nel vostro segno. A ogni evento, anche poco significativo, oggi reagite con un’eccessiva emotività, soprattutto se riguarda il coniuge… non è il momento di fare un bilancio, sospendete il giudizio. Negli affari lasciatevi guidare dal vostro forte senso pratico, non vi ha mai fatto sbagliare e non lo farà adesso.

Gemelli

Il vostro protettore Mercurio oggi torna in territorio neutro, almeno per il momento potete tirare un sospiro di sollievo. Approfittatene per un chiarimento necessario con i figli se ci sono state tensioni e incomprensioni negli ultimi tempi, presto inizia la stagione del Sagittario e domani sera anche la Luna sarà in quel punto del cielo. Affrettatevi a sistemare anche una questione in sospeso nel lavoro, chiedete di cambiare ruolo o mansione, le stelle sono propizie.

Cancro

Giove oggi ha una grande forza, sorretto com’è dalla Luna che sta per diventare nuova e – udite udite! – da Mercurio che al risveglio sarà nel vostro cielo dell’amore. Anche se si trattasse del ritorno di un vecchio amore, sarà una magnifica sorpresa, non è detto che i problemi che vi hanno separati un tempo debbano ritornare, dipende molto da voi. Adesso siete in uno stato di grazia, affascinanti e irresistibili, potete avere chiunque e qualunque cosa, anche il successo!

Leone

Calma e gesso. Come i giocatori di biliardo ripassano più volte il gessetto sulla stecca prima di un tiro difficile per prendere tempo e valutare la situazione del gioco, così voi oggi dovreste mantenere la calma, non prendere decisioni affrettate. Pur positivo, Marte adesso è troppo esuberante e vi spinge ad agire senza riflettere, soprattutto in amore, la passione potrebbe spingervi in un vicolo senza uscita. Anche se adesso non ci pensate, gli affetti familiari sono importanti.

Vergine

Almeno oggi, con Luna che sta per diventare nuova in Scorpione e il vostro Mercurio che ritorna in quel segno in giornata, prendetevi tutte le soddisfazioni che vi meritate, in famiglia, con gli amici, negli affari e anche con il vostro caro amore. Non cercate però la rivincita, Marte è sempre contro e non è detto che le sfide dirette vi vedano prevalere… Più che la via della forza, a voi conviene scegliere quella dell’amore, perché farvi dei nemici se non è necessario?

Bilancia

Luna calante sta per diventare nuova nel settore pratico, ha un che di nostalgico, tira fuori ricordi lontani dal profondo della vostra mente. Seguite le sue suggestioni e troverete qualcosa di prezioso, anche in amore. Oggi però anche Mercurio torna indietro e si stabilisce in Scorpione, è un’occasione importante per perfezionare i particolari di un progetto, un affare, un investimento che sarà fruttuoso. Non siate però impulsivi, adesso è il momento di mettere al sicuro i guadagni.

Scorpione

Luna sta per diventare nuova nel vostro segno, e anche Mercurio in moto retrogrado torna da voi, è un momento cruciale per la vostra vita, puntate qualche soldino al gioco, non si sa mai… Vi consigliamo però di coinvolgere anche altre persone, amici cari o parenti, in questo momento siete più fortunati se non agite da soli. Anche in amore è il momento di giocare il tutto per tutto, il vostro fascino è al massimo. Mostratelo però un po’ alla volta, qualcuno potrebbe spaventarsi!

Sagittario

Salutate Mercurio, che oggi vi lascia e torna indietro in Scorpione, proprio quando sta per nascere Luna nuova. Con tutti questi pianeti retrogradi c’è una tendenza al ritorno al passato, è vero, mentre voi avete una gran voglia di correre in avanti, verso nuove scoperte ed esperienze di vita. Non mordete il freno, presto verrà il momento di cambiare direzione, adesso ci sono ancora Saturno e Nettuno che fanno le sfingi. Intanto fate spazio alla spiritualità e alla meditazione.

Capricorno

Oggi Luna in Scorpione che domani sarà nuova accompagna il ritorno di Mercurio nello stesso segno, per voi un influsso delizioso che scioglie i ghiacci che spesso finiscono per imprigionare il vostro cuore. Preparatevi a un nuovo incontro se ancora siete soli, o anche al ritorno di una persona del vostro passato che vi fa tornare all’adolescenza anche se la vostra età non è più verde. Voi non avete paura del passato… è la vostra forza, ma dovete guardare anche avanti.

Acquario

Voi che amate, come il poeta, trascorrere le notti a guardare il cielo e a costruire il futuro con il pensiero, chiedete alle vaghe stelle dell’orsa perché a volte vi sentite dispersi in un mondo che non vi comprende… Forse cercate con troppa forza una spiegazione razionale a ciò che non può essere descritto con la mente, ma solo percepito con il cuore, dategli spazio. Mercurio oggi torna in Scorpione e domani Luna sarà nuova, lasciate che le cose scorrano, l’universo traccerà la via.

Pesci

Grande giornata per voi, il cielo è quasi del tutto sgombro da disturbi, giocate il tutto per tutto negli affari, in amore e persino al tavolo verde, Luna domani sarà nuova e Mercurio torna in Scorpione, avete l’opportunità di vincere a tutto campo. Vincere, abbiamo detto, ma non stravincere, con queste magnifiche stelle potete conquistare un nuovo oceano, ma Marte resta difficile, i vostri rivali si stanno riorganizzando, meglio non sfidare inutilmente chi è più forte.