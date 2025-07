Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 27 luglio: tutti i segni

27 luglio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 27 luglio 2025

Ariete

Sole in Leone riscalda Mercurio e riscalda il vostro cuore: momenti indimenticabili, aiuti preziosi anche nel campo domestico. Cosa ci piace di più, sotto il cielo di fine luglio? Le nuove amicizie, naturalmente anche quelle di sempre, ma diciamo che avete bisogno di novità per allontanare qualche ricordo malinconico della scorsa primavera. Due giorni con Luna in Vergine sono come due perle, avete un occhio di lince per individuare il guadagno.

Toro

Siete sotto la protezione magnifica e costante delle forze celesti che possono davvero cambiare il corso della vita, se avete necessità o voglia di cambiare. Il vostro segno realizza guadagni anche quando gli esperti descrivono una situazione generale critica, ma il continuo allarmismo non vi ferma nelle iniziative. Gli ultimi giorni di luglio hanno il favore della Luna nel campo dell'amore, forse un po' addormentato ma certamente non in crisi. Calmate un familiare.

Gemelli

Lo stress è inevitabile quando nasce la congiunzione Luna-Marte, oggi e domani in Vergine. Nervosa per la famiglia, vendicativa in amore, richiesta cautela nella salute, proibite le faticose attività fisiche e sportive. Voi naturalmente farete di testa vostra anche se Marte non vuole. Senza il vostro diretto intervento arrivano i soldi, fate bene a seguire personalmente tutte le questioni scritte, burocratiche e legali, anche in vacanza. I baci schioccano quando l'amore vuole.

Cancro

Cielo astrale sereno, una calma che ha qualcosa di misterioso, cosa state preparando? Luna sarà due giorni in Vergine, preziosa per i vostri affari, convincente ad esempio in un lavoro di vendita al pubblico o di relazioni pubbliche, ottimo momento anche per i rapporti con le donne. Inoltre questa posizione indica un buon accordo con fratelli e parenti, cercate solo di non essere così pedanti. Presentatevi all'amore sorridenti, aspettate con fiducia l'arrivo di Venere nel segno.

Leone

Al momento giusto farete il Babbo Natale, in questa stagione è importante indirizzare la vita verso il futuro, non diciamo nuovo per forza, ma certamente diverso. Pensate principalmente a voi stessi, alla famiglia e all'amore. Noi vediamo crescere una passione meravigliosa, un sogno che ritorna o che si rinnova. La forza del Sole vi aiuta a vincere nelle competizioni (anche sportive per i giovani), associazioni d'affari. Oggi e domani anche la Luna è in grado di guadagnare.

Vergine

Questa Luna rende molto sensitivi, intuitivi, dona una grande forza di immaginazione, un forte stimolo per cambiamenti e trasferimenti. Guardatevi soltanto dall’essere troppo critici, ossessionati dai dettagli, eccessivamente pragmatici - perché se c'è un problema non è tanto pratico quanto psicologico. La domenica è toccata anche da un aspetto delizioso per l'amore, Luna si unisce a Giove nel settore degli incontri, insieme a Marte crea un cielo pieno di passione.

Bilancia

Sarà dolce il gusto della vendetta. La tradizione vuole che lo Scorpione sia un segno vendicativo, ma quando ci si mette anche la languida Bilancia sa colpire senza sbagliare la mira. Con chi ce l'avete tanto, non si capisce da questa Luna nascosta nel segno che vi precede, ma avverte dei cosiddetti "nemici nascosti". Ricordatevi che avrete presto nel vostro segno Marte, potrete fare la guerra. Oggi fate soltanto l'amore finché questa Venere vola in Gemelli.

Scorpione

Inclinazioni alla vita sociale, amicizia e donne. Luna transita per due giorni nel segno dei vostri incontri piacevoli per il privato e molto importanti per il lavoro, professione, affari. Tempismo e determinazione, anche Marte è giusto per iniziare un lavoro, studio, ricerca, affari. Mercurio brucia in Leone, le spese non finiscono mai, ma in quella posizione è estremamente gratificante per il successo. Abbandonatevi alla passione amorosa, senza abbandonare le lotte professionali.

Sagittario

Luna in Vergine rallenta un po' tutto, diventa sonnolenta, però dovete stare attenti perché tra oggi e domani arrivano informazioni che vi dovrebbero interessare. Tra due giorni Luna sarà in Bilancia, affronterete tutto con un altro spirito, anche perché avrete dimostrazioni concrete dalle persone che credono in voi e nei vostri progetti. Si tratta di un personaggio importante a cui siete legati, magari non direttamente, per lavoro o affari. Nettuno favorisce le cure mediche.

Capricorno

Lampi lontani. Luna transita nel vostro settore del lontano. Vergine, insieme a Marte, genera un buon intelletto, grande desiderio di viaggiare. Non solo i giovani che sono portati per l'età a muoversi in posti lontani, ma anche gli adulti contano su una situazione ideale per quanto riguarda l'estero. Siamo lieti di annunciare fortuna durante i viaggi, finanziaria o professionale, ma soprattutto una grande fortuna nelle conquiste d'amore. Marte-Venere, cosi si diventa amanti…

Acquario

Passata la Luna in Vergine, oggi vi sentite meglio e nei prossimi giorni sarete completamente felici. Consigliamo soltanto cautela durante i viaggi, avete contro Mercurio, richiesta peraltro a tutti i segni. Venere è al massimo splendore in Gemelli, come una pozione magica per l'amore, scoprirete di essere sempre innamorati di quel magnifico orso\orsa, che provoca palpitazioni e ansia. Indovinata l'idea di un soggiorno in luoghi termali.

Pesci

Ci vediamo lunedì quando torno dal weekend, cantava Fred Bongusto, mai dimenticato. Questo fine settimana è piuttosto pesante causa Luna congiunta a Marte in Vergine, provoca agitazione nei rapporti stretti, tensioni nel matrimonio. Potrebbero presentarsi sintomi di debolezza nella salute, un allontanamento dal solito ambiente è da consigliare per una pausa. In fondo c'è sempre Giove attivo nel campo della fortuna, amore, amicizia. Nati con la camicia!