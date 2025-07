Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 25 luglio: tutti i segni

25 luglio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 25 luglio 2025

Ariete

Questa estate è del Leone, ma anche voi e il Sagittario sarete gratificati dalla rinnovativa situazione che vive quel segno, fratello di fuoco e per voi occupa la "casa" astrale più bella - amore, amicizia, figli, istinto di procreare. Il giorno è sotto l'influsso della nuova Luna, che può diventare la più fortunata della stagione, grandiosa per la famiglia, abitazioni, appartamenti. Se ritornerete dalle ferie ancora nella condizione di single, forse non siete Ariete al 100%. Leggete anche l’ascendente.

Toro

Il legame del Toro con la famiglia è di solito molto stretto, in voi c'è il gusto del clan familiare, adesso pronunciato da Sole-Luna nuova in Leone. Dovete voi per primi cercare il dialogo e chiarire con le persone vicine, coniuge. Quale che sia il problema o l'argomento da affrontare, voi ce la farete, infatti la settimana e il mese si concludono bene. I rapporti d'amore sono solidi, resistenti. Dice un proverbio africano: “Il sentiero che porta alla persona amata non ha spine”.

Gemelli

Luglio è iniziato con Venere nel vostro segno e con lei si concluderà. Dobbiamo precisare che ci potrebbe essere qualche problema con gli immobili, causato da Marte, ma per questo tipo di problema potete sfruttare anche oggi Luna nuova, simbolo stesso della casa. Anche Mercurio è ottimo per tutti gli affari, consigliamo di impostare nuove iniziative perché dovete approfittare di questi ultimi giorni di Venere tutta dedicata a voi. In viaggio!

Cancro

Luna nuova ottima per i vostri soldi tutto il weekend! Anche se siete nei luoghi di villeggiatura dovete forzatamente restare in contatto con chi vi serve per lavoro e affari. Tenete conto anche delle nuove conoscenze che farete, non si può mai sapere da dove vengono e chi sono. Il Cancro è il segno dell'archeologia, dell'antichità, fatto che rende il vostro modo di amare un po' antico ma anche molto affascinante. Marte plana come un falco sulle donne.

Leone

Noi andiamo pazzi per il Leone! Da parecchi anni non vi capitano tante stelle così belle e disponibili, per “tutto”. Probabilmente c'è ancora un vecchio debito da pagare, finanziario ma anche affettivo, ma questa Luna nuova circondata dagli astri della fortuna risolverà il problema. Un altro problema potrebbe essere con le carte legali, proprietà, lasciti. Tutto si può fare: “Dove non arriva la pelle del Leone occorre cucirvi sopra quella della volpe” (Lisandro). Buon compleanno!

Vergine

Il lavoro è un toccasana per la Vergine, ma dovete rispondere anche a Venere che vi vuole innamorati e passionali, cosa che pretende anche Marte nel vostro segno. Sembra che quella Venere in Gemelli non abbia alcuna fretta di uscire da quella posizione più fastidiosa che negativa, e invece uscirà il 31 luglio! Le sensazioni forti d'amore, intense, nuove, devono ancora presentarsi nella vostra estate. Il pianeta aiuta a mettere in piedi una possibilità di dialogo professionale o altro.

Bilancia

Se vogliamo fare un resoconto di luglio, questi giorni che vanno dal 24 al 31 sono i più belli in assoluto. Sembra che le stelle abbiano creato una società con lo scopo di calmare, accontentare il vostro cuore, oppure farlo innamorare di nuovo. Mentre Venere sta per concludere il suo volo nei Gemelli, che è comunque una garanzia per la riuscita finanziaria, Mercurio con Luna nuova, potrebbe far esplodere una vera fortuna - anche in amore. Siete sensuali grazie a Urano.

Scorpione

Ferie a scatti. Qualcosa bolle in pentola e la temperatura giusta arriva proprio con questa faticosa Luna nuova in Leone. Un mese impegnativo e stressante per il fisico, ma voi siete allenati da un grande pianeta guerriero, Marte, che non perde quasi mai. Nei momenti di nervosismo che oggi non mancheranno, ricordatevi che avete sempre la protezione di un grande pianeta, Giove, e che Venere è di giorno in giorno più bella. Concentratevi sul legame coniugale.

Sagittario

Segno magico. Se ci pensate, un po' maghi lo siete - Giove vostro pianeta era il massimo esperto di magie, molte esercitate per sedurre le belle dell'Olimpo, ma anche delle mortali sulla terra. Bene, il vostro Zeus programma per voi una entusiasmante corsa al successo e al guadagno, come è confermato da Mercurio-Luna nuova in Leone, che è per voi un deposito di buone occasioni. Per i nuovi innamoramenti, dovrete avere la pazienza di attendere Venere positiva.

Capricorno

Il successo che voi avete deciso di raggiungere quest'estate, è scritto nel cielo odierno dalla. Luna nuova che si è formata nel segno dei vostri importanti cambiamenti, avvenimenti, incontri, decisioni. Alcuni momenti che vivrete vi sembreranno avvenuti per una fatalità. Avidi di esperienze, Urano è fonte di ispirazione, fa nascere idee originali e ambiziose. Durante i viaggi sarete sottoposti alle “condizioni” di Venere sensuale e Marte erotico. Approfittate!

Acquario

Avete bisogno di staccare la spina e di allontanarvi dalla routine, Marte invita ad occuparvi del benessere, Giove vi introduce in ambienti cosmopoliti, intelligenti. Se la vostra coppia non è in sintonia a causa del Leone, segno del matrimonio e delle unioni libere, nulla di male se fate una breve vacanza separata. Ma qualcuno vi tende sempre una mano. Quando trattate affari non dovete dare troppo spazio alla fantasia, alla immaginazione.

Pesci

Troppa gente intorno al vostro amore. Presto potrete contare sulla splendida Venere in Cancro dal 1 agosto, porterà emozioni soprattutto ai giovani e alle persone sole ma in questi giorni inganna dal segno dei Gemelli. Ma non preoccupatevi per l'amore, voi sapete trovare il posto e l'ora giusta, non sempre anche la persona giusta, ma queste sono cose umane che le stelle ci perdonano. Luna ancora in Leone, questo venerdì vi porta fortuna nelle finanze.