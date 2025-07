Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 5 luglio: tutti i segni

Branko 05 luglio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 5 luglio 2025

Ariete

Intense sensazioni, emozioni, sogni, progetti… Questo porta Luna in Scorpione, segno con cui avete un forte legame e che spesso condiziona anche le scelte in affari. Mercurio ha una grande affluenza sulle finanze, ma oggi diventa il banco di prova del vostro senso della disciplina, costanza, diplomazia. Sole disturba i rapporti con le autorità. Sabato molto originale per tutte le questioni sentimentali, fantasia e creatività. Voi vivete per un solo amore.

Toro

Luna provocatoria, i rapporti familiari risentono di qualche vecchia crisi, non c’è l’intesa nelle decisioni di tipo economico. La febbre di arrivare non giova alla qualità del lavoro, rilassatevi piuttosto in posti tranquilli. Però dovreste partecipare alle riunioni allegre, culturali. In amore vi piace comandare, ma non vi dispiace essere un po’ maltrattati. Sarete perduti in un amore che non sembra reale, tanto è bello. Misura con i cibi e le bevande.

Gemelli

Cielo splendente per l’amore, non mancano nemmeno occasioni di guadagno e di successo. Sarebbe indovinato promuovere sotto questa Luna infallibile nello Scorpione nuove iniziative, molto ambiziose considerando anche Mercurio in Leone. Purtroppo Marte non appare tranquillo e paziente, cosi in casa c’è il solito disordine e confusione. Potete però realizzare un sogno d’amore lungamente inseguito. Cautela con i macchinari, non stancatevi fisicamente.

Cancro

Voi certamente non dovete temere nulla da questa Luna in Scorpione, anche se assorbe il “veleno” di quel segno, perché transita a vostro completo favore e cercherà di farsi perdonare in anticipo di quello che potrà combinarvi quando diventerà piena in Capricorno il 10. È il momento di accettare compiti di grande responsabilità, siete in grado di realizzarli. Nella notte la magia si rinnova e voi siete dei veri maghi in amore.

Leone

Non è proprio tranquilla l’atmosfera in casa, tante complicazioni dei mesi passati non possono essere risolte in un attimo, l’importante è stare bene con se stessi. Luna diventa pesante, un occhio alla salute ma non rinunciate a un progetto di viaggio, Mercurio è eccezionale. Presto sarete in grado di cambiare tutto, ma avrete bisogno di alleati. Siete sempre irrequieti però fa bene l’amore a provocarvi: vuole di più.

Vergine

Un’importante tappa verso il chiarimento nel rapporto di coppia e nella vita familiare. La passione non manca, Marte ve ne dà quanta ne volete, brevi conquiste molto eccitanti fanno dimenticare un attimo Venere ostile. Vivere e amare meglio si può, basta essere più leggeri. In questo momento di grande attività non vi potete permettere complicazioni celebrali. Al posto di “ti voglio bene”, usate il termine “ti amo”.

Bilancia

Concerto per tromba. Vogliamo dire: fatevi sentire, anzi da oggi in poi dovete farvi sentire tutta l’estate. Il fiato non manca, siete un segno d’aria in più avete un favoloso Mercurio, pianeta delle parole e delle azioni, che dal Leone sollecita nuove imprese e nuove collaborazioni. In amore potete andare dove vi porta il cuore, ma questo stesso cuore spinge anche verso persone che non possono darvi ciò che vi aspettate, meritate. Non fatevi mancare alcune comodità.

Scorpione

Questa Luna crescente nel segno fa iniziare ufficialmente la vostra bollente estate. È l’estate di Giove, dopo 12 anni nell’aspetto migliore per il vostro segno, la fortuna è imprevedibile quanto e più di voi. Luna in aspetto con Sole in Cancro, più altri influssi, rende vincenti in tutte le cose della vita. Dipende dall’atteggiamento che assumente davanti alle occasioni e alle persone che si presentano in modo del tutto casuale. Ritorna tutta la vostra passionalità in amore.

Sagittario

Meravigliose conoscenze durante i viaggi. Sbagliate, se pensate che l’estate non vi ha portato niente di speciale, o che non porterà amore visto che avete Marte e Venere contro. Ma è un’estate che risveglia i vulcani, scuote la terra, agita il mare, figuratevi se non darà uno scossone salutare alla vostra vita. Luna nel punto nascosto dice che siete osservati e controllati, Mercurio invidiabile per gli affari, Saturno costruisce una nuova carriera.

Capricorno

Questo giorno è toccato da una generosa Luna, che si unisce a Venere e Marte, potete chiedere aiuto e consigli agli amici, voi stessi farete un grande favore a una persona cara. Un viaggio, anche improvvisato, porta bene. Un giorno sorprendente, vi sentirete leggeri, vivi! Luna sensuale riunisce in un caldo abbraccio gli innamorati. Ps. Poche ore ancora di Urano in Toro, non escludiamo fortuna.

Acquario

Le critiche sono servite. Avete capito che siete stati precipitosi, avete parlato quando sarebbe stato meglio tacere. Oggi il silenzio è obbligatorio, Luna velenosa nello Scorpione agita tutto l’ambiente professionale. Difficile arrivare ad una intesa, per questo consigliamo di allontanarvi dal fuoco. Puntate tutto sull’amore, allontanate quel timore assurdo di non essere sexy, per nostra fortuna sfornate figli meravigliosi.

Pesci

Se non avete ancora un’idea precisa, su cosa fare e in che settore investire, Giove ha una interessante proposta per voi - andare contro qualche potere. Ce la farete anche in amore, ma ci vuole più pazienza da parte vostra perché attualmente i due amanti dello zodiaco Venere e Marte sbuffano contro di voi. Fare conquiste di questi tempi è un vero e proprio lavoro, talvolta bisogna seguire un ideale ordine del giorno.