Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 4 luglio: tutti i segni

Branko 04 luglio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 4 luglio 2025

Ariete

Una rinuncia personale, un piccolo sacrificio, daranno serenità alle persone vicine. Nuovi incisivi transiti per il rapporto con i figli, al primo posto mettiamo Venere in Gemelli, transito veloce ma è estremamente efficace soprattutto per i vostri affari e questo grazie all'aspetto che la dea della fortuna avrà con Saturno e Nettuno presenti nel vostro segno. Aggiungiamo la nuova Luna in Scorpione e possiamo assicurare che vi attende un weekend pieno di amore, amicizie e viaggi.

Toro

Una nuova passione è pronta per scoppiare, succederà prima di agosto quanto dura la presenza eccitante di Marte in Vergine, segno dei vostri amori e delle vostre fortune. Nelle conquiste sentimentali cercate di non lavorare troppo di fantasia, verificate sempre la sincerità di chi vi promette mare e monti. In alta montagna, il fisico è esausto troverà refrigerio. Venere guarderà i vostri risparmi anche dal segno dei Gemelli, ma non sarà male essere prudenti nelle spese.

Gemelli

La regina delle stelle, Venere, sarà con voi fino ad agosto. Ma possiamo affermare che resterà positiva fino all'autunno, prima in Cancro e poi nel Leone. Vorremmo dire di osare più che potete ma ci frena un po' quel Marte in Vergine, sarà nostra premura avvertirvi nel caso fosse violento. Oggi sicuramente no, il pianeta rosso e la bianca Luna sono coinvolti in una danza molto erotica, Venere parteciperà con entusiasmo. Mercurio propizia incontri, novità nelle finanze.

Cancro

L'ultima Luna ha provocato stanchezza fisica e messo in agitazione il vostro cuore. Un cuore clandestino che cerca ancora un posto al Sole? Lo troverà. L'amore continuerà a essere toccato da influssi intensi in certi momenti, però instabili perché Giove nel segno è alla continua ricerca delle novità… Ricordate l’Olimpo? Le più belle dovevano essere sue. Ma anche la donna Cancro non è quella timidona che vuole apparire, guai ad andare a leggere nei suoi pensieri.

Leone

Uscita Venere dal Toro, adesso aspettiamo che Urano la raggiunga in Gemelli, atterraggio previsto lunedì prossimo. Evento epocale non solo per voi ma per tutto lo zodiaco, il mondo comincia a virare in altre direzioni. Oggi non state bene, la colpa è soltanto della Luna in Scorpione. Un occhio alla salute e presenza in famiglia, ma non rinunciate a un progetto di viaggio. Donne amore col fuoco negli occhi, come Maria Grazia Cucinotta che è l’immagine perfetta della leonessa.

Vergine

Certo che Venere in Gemelli non si può dire leggera ma è comunque in un settore che presiede il vostro successo nel lavoro e anche nelle conquiste d'amore, quindi tutto è relativo tra le stelle come nella vita. Persone importanti, le stesse autorità, vi sono favorevoli. Di che vi lamentate? Avete ottime referenze, ci vorrà un po' di tempo per ottenere risultati ma arriveranno. Il vostro amore non capisce le parole, è sensibile però ai sensi… Questa è la carta da giocare.

Bilancia

Senz'altro riuscita nelle finanze. Il risultato positivo è stato annunciato dalla Luna primo quarto, oggi confermato dalla Luna che è passata nel settore del patrimonio (Scorpione), ma soprattutto dalla vostra Venere in Gemelli. Questo segno zodiacale fa parte della vostra vita, perché prima o poi si presenta davanti alla vostra porta, come amico o come commesso viaggiatore, come ladro di sentimenti o come amante e marito perfetto. Venere rende felici.

Scorpione

Balla con i lupi o forse con i leoni, visto che il disturbo di Mercurio arriva dal Leone e che rende talvolta impossibili i rapporti con colleghi, collaboratori, parenti. Oggi però potete contare sulla protezione di una magica Luna nel vostro segno, Venere che da negativa diventa positiva e complice del segno dei Gemelli. Dal punto di vista sessuale, questo transito di Venere è il migliore in assoluto. Il sesso non è soltanto un esercizio fisico ma un bisogno interiore irrinunciabile, come una salvezza.

Sagittario

I profitti che annuncia Mercurio forse non arriveranno per tutti voi oggi stesso, ma dovete sollecitare e impostare, questo venerdì è produttivo. Il problema diventa Venere in opposizione dai Gemelli, aspetto che riesce a creare litigi nella coppia ma può avere anche la forza di provocare nuovi innamoramenti. Dovete credere alle parole dolci e sensuali che qualcuno vi sussurra al calar della sera. Tutti sarete felici, l'estate è nel cuore. Un sollievo non avere Saturno contro.

Capricorno

Sulle spine per le questioni pratiche, materiali, professionali. Sole e Giove sono in opposizione, aspetto difficile per i rapporti con le autorità statali o religiose, non bisogna avere fretta, soprattutto non fatevi vedere impazienti. La vostra forza sono le parole, incontri sociali, amicizie, amore. Venere in Gemelli perde qualche tonalità passionale ma diventa leggera come una farfalla, quando si tratta di volare da una parte all'altra del mondo vicino, del mondo lontano.

Acquario

Risentite della volubilità generale, nel vostro ambiente professionale, ma visto che siete nati volubili e camaleonti vi troverete benissimo in mezzo a un potere che va in crisi acuta. Tiratevi fuori prima del tempo, Luna scorpionica è perentoria, bisogna cambiare prima che gli altri cambino voi. L'amore è la vostra vincita clamorosa dell'estate, finalmente Venere si trova nella posizione giusta per i vecchi e per i nuovi amori, procura dolcezze con i bimbi piccoli. Sensuale con i grandi…

Pesci

Luna aumenta di luce e di potere in un segno lontano ma vostro grande amico, Scorpione. È un segnale che lampeggia, un invito ad abbandonare la strada vecchia per una nuova. Sconosciuta e incerta all'inizio, ma basta che non sia un déjà-vu. I pianeti dell'amore iniziano oggi un duello a distanza: Venere in Gemelli vs Marte in Vergine. Ma i vecchi proverbi hanno sempre un riscontro positivo: dove litigano in due, il terzo vince. Non mettetevi a lottare con voi stessi, dato che siete "doppi"!