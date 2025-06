Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 19 giugno: tutti i segni

Branko 19 giugno 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 19 giugno 2025.

Ariete

Si dice che in primavera i giovani sognano, i vecchi ricordano… Ancora per due giorni siamo in primavera, sotto il segno dei Gemelli, e voi siete tra quelli che avranno i vantaggi migliori. Molto buona questa Luna arrivata in Ariete ieri sera, per la famiglia e figli, ottime indicazioni anche per gli affari, siete comunque il segno che uscirà meglio dall’odierna incertezza generale. È difficile sbagliare, del resto, quando si è ispirati dall’amore, guidati da Saturno.

Toro

Sarete premiati. Nel mondo professionale avete una bella visibilità, gli influssi per le finanze aumentano in questi ultimi giorni di giugno (come le spese). La vostra spensieratezza sembra contagiosa e si trasmette agli altri. Ma c’è anche un influsso che aumenta l’intuito (Plutone), riuscite a sentire la sincerità o l’insincerità delle persone, non sbaglierete le vostre scelte. Finale di primavera all’insegna dell’amore e della passione. La felicità passa attraverso i cancelli del matrimonio.

Gemelli

Quando siete già vicini al risultato, qualcosa si mette di mezzo. Intoppi e ritardi sono stati provocati dalla Luna in Pesci, ma oggi la stessa Luna diventa una luce che vi guida verso l’amore e verso il successo, liberatevi dalla nebbia che avvolge il vostro giovane cuore. Perché un Gemelli resta sempre giovane. L’estate inizia sabato, salutata ancora dalla Luna, questa si dice fortuna. I bambini che vengono alla Luce nascono con la camicia. Fatevi vedere più innamorati.

Cancro

Non siete di facile compagnia quando avete Luna contro, diventate freddi e insensibili, però - cosa strana - con voi stessi andate sempre d’accordo. Avete oggi un non facile aspetto della Luna in Ariete, impone disciplina e diplomazia nei rapporti con l’ambiente professionale. Però vi mette in contatto con persone che servono, personaggi importanti, vi mette in luce in ambienti nuovi. Sensualità esaltata da Marte, sabato il solstizio estivo farà nascere un nuovo sogno d’amore.

Leone

Buttatevi tra le braccia di qualcuno, Luna è passionale. I disturbi dal Toro stanno per finire, bisogna programmare un nuovo anno d’amore. Questa luce lunare in Ariete diventa un punto di osservazione privilegiato, studiate persone e situazioni professionali che affronterete in luglio. Molto interessante la vita sociale, avrà anche nell’immediato futuro un ruolo importante per la vostra carriera. Incontri straordinari.

Vergine

Finale d’amore. Gli ultimi giorni di primavera sono particolarmente belli perché la Luna è tornata attiva vicino a Saturno, ottimo segnale per il successo nello studio e nel lavoro. Luna il 29 arriva nel vostro segno e si congiunge a Marte, colpi di fulmine. Anche gli sposati vivono una specie di ritorno di fiamma. Vincenti con i soldi grazie a quattro pianeti “capitalisti”, per voi positivi, e sono: Plutone, Saturno, Urano, Giove. Proseguite con le cure mediche.

Bilancia

Giorno piuttosto pesante, Luna è passata in opposizione accanto a Saturno e Nettuno, riguardatevi nella salute, pazienza e prudenza in affari, cautela in viaggio. Ma se voi volete chiudere qualcosa, allora si, queste opposizioni astrali arrivano al momento giusto. L’amore è la storia della vostra vita, aprite le porte del vostro cuore e della vostra mente. Urano resta eccezionale per la creatività: nuovo, moderno, originale, intraprendete, ricco. Sollecitate risposte.

Scorpione

Vi sentite più leggeri, ma dovete ancora prestare attenzione alla forma fisica, orecchie e viso sono punti sensibili, pure oggi la Luna è molto bella, saprete dare molto anche alle amicizie, che assumono un ruolo importate nel vostro oroscopo dell’estate, aiuto reciproco. Saranno belli anche i nuovi amori. Il Sole in Cancro, sabato, e le stelle del momento sono fatte per persone che non hanno paura di passare oltre. Facilitazioni, fate un viaggio.

Sagittario

Ultimi due giorni di Sole contro, le collaborazioni sono ancora il punto debole ma anche un punto di forza, lavorando insieme agli altri potete esprimere meglio il vostro talento, guadagnare di più. Magnifica Luna in Ariete, riesce a creare guadagni dove uno meno se l’aspetta. Consulti legali, specialistici. La relazione d’amore è sempre importante, ultimamente siete stati troppo presi dal lavoro, oggi riscattatevi! Giove in Cancro, un transito dolce, profondo, intuitivo.

Capricorno

Pensiero stupendo: Venere è come una barca a vela, spinta dal venticello passionale di Marte, che bella occasione per una romantica crociera! Una vacanza in Grecia sarebbe in sintonia perfetta con un quadro astrale che ospita anche pianeti che irrompono con una certa violenza nella vostra vita, per cambiarla. In meglio. Le stelle premiano sempre noi pochi coraggiosi. Oggi, controllo della salute è consigliato.

Acquario

Lieti di poter prevedere un colpo di fortuna, con cui chiuderete la vostra primavera, oppure avrete un’occasione felice in amore, una grande sorpresa per le giovani coppie e per i figli, ma anche una quasi inattesa occasione di guadagno e di progresso. Questa Luna in Ariete vi difende dalle ostilità. Il problema se esiste, va cercato nell’ambiente dove bazzicate sempre. Avventure sessuali desiderate da molti di voi, ma attenti a quella Venere ambigua e spiona.

Pesci

Azione! Ogni giorno che Luna annuncia positivo va sfruttato fino in fondo e sin dalle prime ore del giorno, se è necessario anche di notte. Luna controlla oggi la stabilità del patrimonio finanziario e immobiliare, Mercurio e Giove portano un’altra possibilità di guadagno. Anche nel corso di un viaggio di piacere. Non potevate sperare in un inizio d’estate più bello, anche se avrete pure voi un temibile nemico, Marte. Create adesso un ambiente bello per l’estate.