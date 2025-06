Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 17 giugno: tutti i segni

17 giugno 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 17 giugno 2025.

Ariete

Situazioni di rivalità nel lavoro e in affari, ma voi non vi farete condizionare e andrete avanti finché non avrete raggiunto l'obiettivo. Succede spesso quando Mercurio è in Cancro, diventate polemici e scattate per niente. Attenti, gli altri conoscono questa vostra debolezza, nascondetela sotto una faccia spensierata e andrete avanti finché non avrete raggiunto l'obiettivo. Marte vostro pianeta, sa di che cosa avete bisogno: forza nel lavoro, da oggi l’avrete.

Toro

Proprio di martedì, che è il suo giorno zodiacale, Marte termina il tormento iniziato il 17 aprile scorso, due mesi esatti! Da questa mattina transita in Vergine, cioè, nel punto solare del vostro oroscopo da dove manderà energie positive per il lavoro ma anche aggressive, quando sarà richiesto nel vostro ambiente che non ci sembra molto simpatico. In arrivo, se le aspettate, nuove attrazioni sessuali. Luna cambia in Pesci, due giorni di buoni incassi. Viaggi.

Gemelli

Le donne sentono di più Luna in Pesci, oggi particolarmente pesante perché in cambiamento di fase, ma anche gli uomini devono essere disciplinati, attenti al cibo. Il corpo deve tornare e restare leggero, da oggi siete nel mirino di Marte in Vergine. Però avrete presto influssi amichevoli dal Leone, Saturno sempre positivo. Sono distratte le stelle dell'amore, ma voi siete professionisti in certe cose, troverete di sicuro qualcuno da amare se siete soli. Coniuge impaziente.

Cancro

Marte passa in Vergine fino ad agosto, ma ora è in aspetto diretto con Mercurio e con Giove nel vostro segno, dal 21 anche con il Sole. I pianeti della fortuna, persino Luna in Pesci oggi e domani, vi sorprenderanno in affari e in amore. Le nuove storie potranno essere per sempre, quindi attivatevi voi che siete soli e che avete già deciso di innamorarvi quest'estate. Buttatevi nelle imprese e iniziative importanti, quelle che possono davvero cambiare la vostra vita!

Leone

Grazie, Marte! L'astro della forza e della passione vi lascia dopo due mesi di amorosa presenza, però anche in Vergine non sarà fatto male. Quello è il vostro settore del patrimonio materiale, aumenta fino all'incredibile il vostro senso pratico, ma troppo irruente qualche volta può disturbare il fisico, attenzione. Luna cambia fase in Pesci, vostra ottava casa zodiacale, quella che è la più sfuggevole alle interpretazioni, può dare o togliere, ma di sicuro indica una svolta nella vita.

Vergine

Risveglio con Marte nel segno, Inizio di un'estate che sarà caratterizzata da una bella passionalità, sorprendente per chi vi ama da molto e per chi avrà la fortuna di conoscervi adesso. Alla felicità contribuiscono anche Venere e Giove, ora potete conquistare anche chi vi sfuggiva da tempo, fatevi sposare. La caratteristica marziana principale, che vi servirà per il resto dell'anno 2025, è la forza combattiva, una conquista, un'affermazione virile. Aspettate che passi Luna negativa.

Bilancia

Quando la Bilancia brucia dal desiderio, tutto il mondo se ne accorge. Venere risveglia anche la gelosia, Marte la possessività, impazienza, tormenti. Da oggi il pianeta rosso vi osserva dietro il sipario della Vergine, così è la vita - il mondo vi osserva ma voi non ve ne accorgete. Per tradizione astrologica Marte in 12ª casa tiene nascoste le inimicizie, soprattutto ora che avete Mercurio negativo è meglio non spendere tante parole. Ma le vostre labbra sono sempre sensuali.

Scorpione

Le stelle non stanno solo a guardare, con voi sono testimoni del tempo, vi seguono e vi spronano continuamente in avanti. La vostra vita adesso, con l'inizio del transito di Marte in Vergine, non avrà molti momenti di calma, praticamente ogni settore potrà contare sulla sua bella stella che darà molto ma chiederà anche. Sollecitate il vostro talento matematico, se c'è ancora da qualche parte, solo così vincerete in pieno e nei tempi previsti. Amicizie che vanno e vengono.

Sagittario

Carriera, vita sociale, rivalità professionali, situazioni critiche non esenti da rovesci. Questo intende fare il nuovo Marte che lascia la passionale posizione del Leone e si posa sulla dura ma fertile terra della Vergine. Certo, talvolta vi sembrerà di ballare con i lupi, ricordate Johnny Depp nel suo spot pubblicitario, cosi sarà affascinante l'uomo Sagittario. Ci sarà una fila davanti alla sua porta, come nello studio di un dentista. Donna del segno, oggi senza forze.

Capricorno

Marte nella cara Vergine si occupa adesso dei vostri viaggi vicini lontani, rapporti con l'estero, rende molto vivaci le relazioni sociali e le amicizie, ma può anche diventare aggressivo. Lui tira fuori anche rancori che teniamo chiusi nel fondo del cuore o della mente. Le persone sole avranno possibilità di fare nuove esperienze in luglio, quindi non è il caso di andare in depressione per un rifiuto. Più ostentato che reale, peraltro. Chiudete rapporti impossibili.

Acquario

È passata l'ultima Luna nel vostro segno, eppure questa mattina vi siete svegliati con un meraviglioso ardore e vigore fisico. Primo effetto del ritorno di Marte positivo, passato in Vergine fino ad agosto e poi naturalmente in Bilancia, positivo fino all'autunno! Questo affare si farà, nonostante qualche ostacolo. Grinta ritrovata: un pugile che va 11 volte al tappeto, non vince, ma ci vuole coraggio per alzarsi 10 volte e riprovare! L'amore vi ama sempre, Venere però è invidiosa.

Pesci.

Piccolo mondo antico. Luna nel segno è sempre un richiamo della vita passata, riporta in mente persone e situazioni che hanno influenzato la nostra formazione. Oggi, mentre cala verso ultimo quarto, ricorda la famiglia, i genitori, l'infanzia, la casa natale, insieme a Venere fa rivivere le antiche emozioni d'amore, insieme a Giove aiuta a trovare nuovi amori. Darà invece qualche problema prossimamente Marte in Vergine, ma farete anche accordi molto vantaggiosi. Con te partirò.