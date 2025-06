Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 6 giugno: tutti i segni

Branko 06 giugno 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 6 giugno 2025.

Ariete

Il primo weekend di giugno vede il vostro segno protagonista nel campo professionale e vi riserva altri transiti rinnovativi prima del passaggio dei pianeti in Cancro. Venere esce dal segno e passa nel vicino Toro, non vi dimentica anzi diventa guardiana del vostro patrimonio personale e familiare, si preoccupa della sua crescita e della sua prosperità. L’amore, passione e desiderio possono ancora contare su Marte in Leone. Pensate alla felicità.

Toro

All’alba come è sua abitudine, Venere arriva nel segno e farà anche in Toro un transito abbastanza veloce ma sufficiente per connettersi con pianeti positivi per l’attività e le finanze: Mercurio, Marte e Giove. Per ora Marte ancora difficile in Leone ma il 17 sarà in Vergine e tutta la vostra situazione è destinata a migliorare, ottimi progressi nel campo pratico. Venere, la vostra regina, favorisce l’amore e le finanze.

Gemelli

Bisogna andare indietro di parecchi anni, per trovare un quadro astrale cosi piacevole per la vita affettiva e cosi carico di promesse per l’attività, carriera, finanze. C’è qualcosa di “rivoluzionario” nel vostro cielo, naturalmente in senso positivo, che vi permette cambiamenti radicali. Non solo nel lavoro, siete popolari anche nelle amicizie e nelle relazioni sociali. Amore ama la musica soft, come Venere nascosta in Toro.

Cancro

La notizia più bella è Venere che passa in mattinata nell’amico segno del Cancro, favorisce i rapporti con le persone vicine, i viaggi, affari, amore. Questi giorni dovete considerarli come una vigilia di un nuovo tempo astrale che porteranno Giove il 9 e Marte il 17, quando faranno il trionfale ingresso nel vostro segno. La caratteristica dei nuovi amori è la notevole differenza d’età. Ma comunque le stelle faranno le cose in grande, avrete fortuna.

Leone

Presunti leoni in amore. Adesso sarà più facile catturarvi, Venere trasloca in Toro e non sempre sarà vostra complice, via libera dunque a chi intende rapire il vostro cuore, vi lascerete sedurre senza fare troppe storie. Se è vero che Venere affatica le donne, Marte le sostiene ed è comunque una bella garanzia per voi tutti per il successo nel lavoro. Giove parla della possibilità di scegliere tra le varie proposte. Organizzate una sera divertente, domani la Luna sarà diversa.

Vergine

Non siete poi così sperduti nelle battaglie della vita e nelle lotte per il successo, ma forse è una buona mossa fingere una debolezza e incertezza che non avete. Nel segno che incide sulla vostra riuscita professionale e finanziaria, Cancro, lunedì prossimo entrano Mercurio e Giove, promessa sicura di un prossimo cambiamento molto positivo per la carriera e gli affari. Qualche attenzione in più per la salute. Ma la notizia super è Venere in Toro, lei vi darà di più in amore.

Bilancia

Una notizia eccellente, Venere esce dall’aspetto difficile in Ariete e inizia il transito nell’amico Toro, avrà un effetto balsamico anche sulla forma fisica e sulla salute, renderà più fresca la vostra proverbiale bellezza, insieme a Marte propizierà incontri passionali. Moltissima fortuna durante il weekend, Mercurio e Giove prima di passare in Cancro intendono farvi un grande regalo. La vostra rivincita anche in amore sarà clamorosa.

Scorpione

Programmate in solitudine un nuovo piano nel lavoro e in affari, c’è forse una situazione privata che non vi consente di essere presenti e concentrati, potrebbe riguardare anche le amicizie. La novità riguarda Venere in opposizione dal Toro, in questi primi giorni anche il rapporto d’amore sarà altalenante, delicato per la vita coniugale. E non si tratta solo di gelosia, ci sono anche altri problemi. Tenetevi pronti per domani.

Sagittario

Ancora insoddisfatti? E allora, cercate un altro campo per mostrare il vostro valore e imporvi all’attenzione del prossimo. Luna transita in un punto importante per le collaborazioni, prevede l’arrivo di nuovi alleati e soci. I pianeti chiedono la massima trasparenza in amore. Sarebbe bene rinunciare a qualche doppio amore. Venere in Toro vuole chiarezza e fedeltà in ogni rapporto. Ostinazione in famiglia.

Capricorno

Schiarita nel vostro cielo sentimentale grazie al proverbiale passaggio di Venere dall’Ariete al Toro, poi in Gemelli, e vi sarà favorevole fino ad agosto! Aumenta la passionalità il pianeta Marte, ma quello che ci piace sottolineare ancora di più è la dolcezza, la nota romantica che mancava negli ultimi tempi. Ambiente di lavoro pieno di intrighi, mantenetevi a distanza, pensate a voi stessi, alla vostra salute.

Acquario

Marte in aspetto conflittuale ancora fino al 17, Venere passa oggi in Toro e mette nuovamente sotto pressione l’ambiente familiare. Non è detto che l’agitazione sia dovuta solo ai problemi, Giove è in grado di portare liete novità e splendidi incontri. Le amicizie ricevono la luce più bella, meglio non giocare con il fuoco e non lasciarsi tentare dalle situazioni ambigue. Il tempo stringe, prendete le decisioni al più presto, l’estate si avvicina.

Pesci

Un vero sollievo, quella piccola Venere nell’amico Toro: l’amore vivrà un weekend più tranquillo, anche se restano aperti molti interrogativi nei rapporti di vecchia data e nei rapporti non ufficiali, perché la pressione dai Gemelli è ancora notevole. Domani, Luna in Scorpione avrà il primo aspetto con questa Venere, per voi nel settore degli incontri piacevoli, specialmente durante i viaggi. Spenderete parecchio ma lo farete con gioia, sono regali per qualcuno a cui volete bene.