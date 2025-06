Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 5 giugno: tutti i segni

Branko 05 giugno 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 5 giugno 2025.

Ariete

Desiderio di intensi rapporti emotivi, volete sentirvi coinvolti in relazioni, non importa se sono serene o burrascose, vi interessa solo l’intensità delle relazioni. Splendida la carica passionale che sarà però un po' provocata dall'aspetto di Venere con Luna in opposizione, che potrebbe peraltro significare un improvviso cambio di marcia nelle collaborazioni e in affari. Istintivamente prenderete la decisione giusta, poi allontanatevi dal fuoco delle polemiche ambientali.

Toro

Un anniversario, una ricorrenza, sere a lume di candela. Anche senza eventi speciali da festeggiare, bisogna creare situazioni romantiche e spensierate che servano per cancellare le tensioni passate, nel matrimonio ma anche in famiglia. Consideratevi fortunati nel lavoro e in affari, Luna in Bilancia sa dividere bene quello che vi conviene e cosa no. Discussioni per i beni che avete in comune con gli altri. Dormiteci sopra, domani vi sveglierete con Venere in Toro!

Gemelli

Oggi e domani sono due giorni fondamentali per ottenere e realizzare quello che inseguite dall'inizio dell'anno, forse anche prima. Luna è passata in Bilancia e forma tre aspetti con il Sole nel vostro segno, Mercurio e Giove. Consigliamo un atteggiamento meno gridato, fate parlare il vostro lavoro e i risultati ottenuti. Clamorosa svolta nelle relazioni amorose nate da poco. Questo è sicuramente il più bel compleanno che potreste desiderare, rendete reali i vostri sogni.

Cancro

Due o tre ore di relax, giusto per far passare l'effetto della Luna in Bilancia, appesantisce la salute e non rende tranquilla l'atmosfera nella vita familiare. Ma è sbagliata la vostra sensazione di essere tagliati fuori, anche dalle decisioni che si prendono nel mondo esterno, al contrario: in questo periodo molti hanno bisogno di voi. E ne avranno sempre di più, perché già da domani mattina sarete più forti, allontanate la malinconia, Venere sarà allegra. Ritiro spirituale.

Leone

Molto bene, ottimo, eccezionale. Dipende anche da come voi prendete le cose e le persone, qualche volta siete complicati e anche pedanti, questa Luna è magnifica per gli affari finanziari. Mercurio in aspetto vivace, felice, nel settore degli incontri. Si tratta di contatti prevalentemente professionali e di affari, ma Venere e Marte aumentano anche il fuoco della passione. Amori a prima vista da non mandare via solo per paura di sbagliare.

Vergine

Non avete ancora un cielo equilibrato, ma ci stiamo avvicinando con passo veloce, Mercurio e Giove sono vicini al Cancro, posizione molto promettente per i vostri incontri di ogni tipo. Intanto proseguite con i progetti, visto che le stelle non discutono solo voi ma anche il contesto in cui vi muovete. I punti delicati del corpo risentono della pressione, ritrovate un ritmo più vivace nella coppia. Certi amori ricordano le canne al vento che si piegano ma resistono.

Bilancia

Luna nel segno sarà in aspetto di trigono con il Sole, Giove, Mercurio in Gemelli. Nella notte finisce anche il disturbo di Venere che lascia l'Ariete, vi invitiamo a inserirvi subito nelle discussioni professionali e di affari perché il vostro modo di essere e di fare vi rende interessanti agli occhi degli altri. È ciò che dovete ottenere: vittoria di un progetto, iniziativa, idea. In amore avete già vinto, se non è ancora successo succederà nella notte.

Scorpione

Importantissime le relazioni sociali, incontri mondani, amicizie. Una casuale conoscenza diventerà significativa per la professione e la carriera. Giorno elettrico, ci sono i presupposti per creare un passaggio esistenziale fondamentale per il futuro. Tenete però presente che ci saranno ancora transiti di disturbo, come succede laggiù nel Salento: non c'è pace tra gli ulivi. Ma il compito è proprio questo: fate pace con voi stessi. Dimenticate Marte…

Sagittario

Luna molto gentile in Bilancia, riunite le vostre carte e gli effetti personali, cose sufficienti per un viaggio di quattro giorni, mettete tutto nella vostra Vuitton e andate ad aspettare Luna piena in Sagittario che sarà spettacolare il giorno 11. Anche senza partire il lavoro andrà bene, gli affari anche, sistemerete la famiglia e accontenterete i vostri cari parenti, ma certo che una breve vacanza sarebbe tutta un'altra cosa, il Sagittario rinasce quando viaggia.

Capricorno

È possibile fare cambiamenti costruttivi nel lavoro e in casa, ma tutto va fatto senza esaurire troppo le energie, in questi due giorni la Luna non vi aiuta e anzi crea situazioni di tensione nell'ambiente di lavoro. Il fatto è che si oppone anche a Saturno e Venere, ma quest'ultima per fortuna sarà domani in aspetto magnifico dal Toro. Seguite l'andamento dei mercati finanziari, deciderete con Luna in Scorpione. Ricordate ancora l'amore? Lui vi pensa.

Acquario

Le stelle sistemano tutto, alla fine, voi dovete solo conservare la vostra invidiabile gioia di vivere, quella vostra capacità unica di saper ascoltare e aiutare le persone. Lo sanno bene i vostri parenti, sorelle e fratelli, ma anche gli amici hanno bisogno di voi. Sarete premiati dalla fortuna. Oggi sono in trionfo le forze cosmiche in Gemelli, Luna in Bilancia ci lascia persino senza fiato, tanto è bella e disponibile. Potreste solo sentirvi un po' stanchi, nervosi, per via di Marte.

Pesci

Luna in Bilancia è ottima, sarà ancora più forte in Scorpione, intanto aumenta la sicurezza in voi stessi e crea concrete possibilità di avanzamento, successo. Dove dovrete ancora lavorare molto e perfezionare è nelle collaborazioni. Avrete impressione di essere in un piccolo labirinto, non fatevi coinvolgere in situazioni che presentano anche un solo punto scuro, rischiate di perdervi. La fortuna, quella vera, è in arrivo. Aspettate sereni. Marte, un tuffo nel mare della passione.