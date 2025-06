Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 1 giugno: tutti i segni

Branko 01 giugno 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 1 giugno 2025

Ariete

Protagonisti anche in giugno, almeno finché il Sole e altri pianeti non passano in Cancro. Cosa aspettate per mandare all’aria situazioni vecchie che vi hanno già dimostrato tanti punti deboli? Luna in Leone prepara qualcosa di nuovo e positivo per la famiglia e per la vostra attività, soprattutto quando domani inizia il transito in Vergine, segno del vostro lavoro. Intanto mostratevi innamorati, due occhi vi inseguono. Fatevi trovare questa sera, i corteggiatori non si respingono di questi tempi.

Toro

Giugno è mese di Giunone, protettrice dei matrimoni, risplenderà anche per voi! Oggi ancora pazienza perché Luna prosegue in Leone, il conflitto che nasce con Urano è nervoso e può incidere sulla respirazione e anche il fisico, considerato che avete Marte contro. Per prudenza, consigliamo di rimandare affari finanziari a martedì quando nascerà il primo quarto di Luna in Vergine, segno che è un po' come una cassaforte per voi e conserva gelosamente anche i segreti d’amore.

Gemelli

Giugno è il vostro mese, vivace e brillante come siete voi. I suoi fiori sono il giglio, simbolo del candore e il garofano: rosso, l'amore ardente; bianco, la fedeltà. Parecchi significati può avere il garofano giallo, gelosia o tradimento, dichiarazioni false o speranze difficili da realizzare. L'inizio è quanto mai promettente e gioioso, ma già la prossima settimana sarete osservati dalla Luna in Vergine, quindi il primo compito da affrontare è quello che riguarda la famiglia.

Cancro

Un mese intenso, con aspetti planetari che si presentano a distanza di molti anni. Ne parleremo nel nostro oroscopo via via che si presenteranno nel vostro e nel nostro cielo. Tutto questo mese gioiscono gli uccelli canterini, evento fecondo che porta in dono l'estivo solstizio, le lunghe giornate di luce, l'attesa della mietitura… Avrete tanto da raccogliere perché tanto avete già seminato. Giorno fondamentale di giugno: lunedì 9, dopo 12 anni di assenza, Giove ritorna!

Leone

Siamo innamorati del vostro segno, cioè, delle stelle che splendono da voi o che lanciano segnali beneauguranti da altri segni amici. Intanto anche oggi la Luna è congiunta a Marte, entrambi formano un aspetto sentimentale e passionale sia con Venere sia con Giove. Ogni vostra scelta nel campo personale sarà indovinata perché protetta dalla fortuna. Nel lavoro, tranquilli, pesate le parole, lasciate passare avanti chi vi contesta. Non andrà lontano. Un dono gradito.

Vergine

I segnali di miglioramento avvertiti durante la settimana, saranno di giorno in giorno più forti, soprattutto in amore. Giugno vi porterà una fantastica Venere in Toro, ma anche Marte che farà trionfale ingresso nel vostro segno il 17, Giove ritorna magnifico in Cancro dal 10. Vedete, quando noi diciamo perché le stelle girano? Ricordate però che questo è il mese dei Gemelli, qualche contrasto nel lavoro, qualche noia nella salute è possibile, mai distrarsi troppo. Domani, che Luna!

Bilancia

Giugno apre e si concluderà con Luna in Leone, segno che rappresenta belle situazioni per voi e molto spesso vi facilita nella corsa al successo professionale ma anche rende più agevole la via delle conquiste sentimentali. Adesso avete già qualche risultato succulento grazie alla presenza di Marte, ma il giorno 6 anche Venere tornerà amica dal Toro. Consigliamo di organizzare la prossima stagione, nel lavoro o nel privato, in modo dettagliato entro il 19 giugno. Litigi da evitare.

Scorpione

Abbiamo buone notizie per il vostro segno. Ma vi invitiamo a partire con lungimiranza perché gli influssi astrali cominciano ad assumere una geometria perfetta dopo il 19, quando saranno presenti in Cancro - Sole e Giove, mentre Marte sarà finalmente cordiale e collaborativo dal segno della Vergine. Questa domenica c'è ancora Luna in Leone che chiama verso la famiglia, parenti, impressionante la fuga del denaro, intesa come spese, riparazioni. Giugno cambierà tutto radicalmente.

Sagittario

Le trattative, i confronti, le scelte, le decisioni… non potranno proseguire all'infinito, consigliamo di concludere con questa Luna in Leone, assolutamente favorevole per "tutto", poi trovate un bel posto per il vostro relax. Se possibile, passate le feste in qualche luogo termale, naturalmente molto chic. Non certo per esibire le vostre possibilità economiche, ma perché questo è il vostro stile. Infatti siete figli di Giove-Zeus, che ritornerà positivo il giorno 9.

Capricorno

Luna speciale, soprattutto domani e martedì quando diventa primo quarto in Vergine, segno che amate e che rappresenta per voi un aiuto disinteressato, morale o finanziario. Con quella Luna dovete fare un preciso programma di azione per la stagione estiva che si presenta come abbastanza impegnativa, riservatevi molti momenti di assoluto relax, in montagna o al mare, certamente non nelle città. Vi riprenderete tutto quello che vi sembra di aver perduto o che altri vi abbiano scippato.

Acquario

Vediamo oggi qualche incertezza riguardo alle decisioni da prendere, probabilmente di carattere professionale o affaristico, forse siete davanti a delle scelte anche per quanto riguarda la casa e la famiglia. Rilassatevi, per piacere. La buona stella che si chiama Giove, ma anche Venere e Mercurio, è sempre in azione nel segno che ammirate di più, Gemelli, oppure non vi è simpatico, però mai indifferente! Giugno, un mese che nulla avrà in comune con il periodo passato. Avanti!

Pesci

"Giugno la terra infiora come un amante ardito". Ci saranno giorni con qualche problema, dovuto principalmente al cambio della Luna, ma non dimentichiamo che fino al solstizio estivo siamo ancora nel mese dai Gemelli, quindi al primo posto resta la famiglia, la casa (intesa come abitazione), i figli, i nipoti. È l'amore, dicono Venere e Marte, il protagonista, e vi ricordano anche di qualche spina rimasta. Come le rose… Non serve contare le spine, guardate i colori, sentite i profumi.…