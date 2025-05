Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 29 maggio: tutti i segni

29 maggio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 29 maggio 2025.

Ariete

Siete in un periodo di eccezionale intensità creativa e produttiva, volete risolvere tutto con la vostra testa, famosa nello zodiaco, ma è proprio la testa che oggi scoppia. Brusco passaggio della Luna dal Gemelli in Cancro, la famiglia deve avere la precedenza su tutto. In amore non pensate a ieri, sorvolate sull’oggi, puntate molto sul domani, dunque, sul futuro. Luna disturba lo stomaco, reni. Momentanea assenza dal lavoro.

Toro

Dovere, disciplina fino alla pedanteria, questo è vero: ma magari ce ne fossero più Toro in giro, la nostra economia non passerebbe da una crisi all’altra. Questo per dirvi che la giornata sarà molto più che positiva per l’attività e finanze, previsto un vero colpo di fortuna. Sensazioni meravigliose in amore, conquiste facili anche durante i viaggi, notizie e possibilità ottime per affari (Giove). Maggio si concluderà in maniera sorprendente.

Gemelli

Avete vinto tutti i premi possibili in maggio, da quando è iniziata la vostra stagione astrale, tante stelle sono sempre favorevoli, anche il Giro d’Italia sarà vostro… Oggi però forti dell’aspetto Giove-Venere, dovete conquistare anche in amore, magari quella splendida creatura che vi sta sfuggendo da tempo. In arrivo grazie a Marte un nuovo influsso sulla passionalità. Qualcuno vi porta un dono oggi stesso. Indossate quella camicia bianca, vi rende più sexy.

Cancro

Stanchi della routine in amore, volete passione, cercate il brivido, qualcosa di trasgressivo… dovete però convenire che voi stessi avete contribuito a questa noia coniugale, che noi abbiamo più volte registrato. Finalmente la vostra Luna di maggio è fortunata, buona anche per affari, incontri, viaggi. Vi sono rimasti ancora tanti semi che dovete spargere sulla terra, avrete risultati. Molta attenzione al cibo.

Leone

Non sono risolti tutti i problemi domestici, nel rapporto con i figli e nella vita di coppia, ma è importante sapere che non possono nascere adesso nuovi insormontabili problemi. Nell’attesa della vostra Luna di maggio cercate di sistemare vecchie situazioni nel lavoro e in casa, avete grinta per affrontare tutto e tutti. A Wall Street sareste molto più a vostro agio, quello che vi butta giù è la pochezza della gente, il vuoto. Avete bisogno di persone belle e vita elegante.

Vergine

Grazie alla Luna nel romantico Cancro, l’amore è più dolce. Parlate apertamente con il coniuge, i figli, i parenti. Prossime soluzioni in tutte le questioni governate dalla Luna: casa, famiglia, terreni, proprietà. Nel campo pratico decisivo l’apporto di Urano (patrimonio)oggi ottimi incontri e sagge decisioni. Le nuove persone che conoscerete vi porteranno fortuna. Per molti di voi quasi un ritorno alla fanciullezza. Proust, Leopardi, i vostri eroi.

Bilancia

Certo che è negativa Luna in Cancro, segno dello stomaco, sono ancora in tanti che non vi permettono di digerire senza problemi certe avances di colleghi e concorrenti, ma è pur sempre una Luna che vi mette in luce nel campo del successo. Di chi dovreste aver paura? Fatevi avanti, Giove è con voi. Quello che ci piace di più sono le provocazioni passionali che lancia Venere, vuole mettere alla prova le vostre capacità amorose. Ma come siete gelosi!

Scorpione

Oggi vi arriva da un segno lontano ma amico, Cancro, una fortunata Luna che può diventare una tappa importante per un nuovo successo professionale e finanziario. Le relazioni sociali avranno un ruolo importante nella scalata al successo, come le nuove incredibili amicizie che porta Giove. Tra queste si nasconde il vostro prossimo amore. I separati, i divorziati devono solo attendere la sera del 9 giugno, quando inizia Giove.

Sagittario

Oggi starete decisamente meglio, Luna si trova in un segno amico, cercate subito di mettere a posto le cose professionali e di affari, studiare nuovi programmi per la prossima stagione. I grossi problemi della vostra vita sono ancora lì, dovranno superare ancora tre fasi lunari, ma intanto arrivano importanti acconti sul successo e guadagni futuri. Nuove leggerezze nel matrimonio, questa sera parlerete d’amore. Un arrivo certo è quello della passione.

Capricorno

La bella energia che vi sosteneva all’inizio della primavera, e ancora prima, è sempre garantita da Urano e Marte, ma quando la Luna si mette contro non si può mai dire dove colpirà: stomaco, fegato, arti inferiori e superiori, vie respiratorie… Ma non dovete essere tanto sospettosi delle persone che cercano di venirvi incontro, non tutte hanno dei secondi fini. Avete bisogno di amici e di alleati, siete davanti a un periodo di alto stress.

Acquario

Quando un Acquario gira per le strade con gli occhi rivolti all’insù, come se cercasse Urano, il suo pianeta guida, viene notato dal mondo. Succede oggi, grazie alla magnifica presenza di Giove che mette in moto i meccanismi che si erano inceppati, riaccende i desideri, anche quelli più proibiti. Fortunate situazioni che avete lontano, oppure che potreste trovare in viaggio. Sposatevi al più presto.

Pesci

Potrebbero nascere nuove relazioni, Luna è in punto splendido, stimolante anche per i legami che già esistono. Nelle conquiste le parole non vi aiutano però, fate parlare i vostri occhi, famosi nello zodiaco. Questa Luna nel settore dei figli annuncia per i prossimi 12 mesi l’arrivo di un erede e per i nonni del segno, una nipotina o un nipotino. Le stelle riescono a provocare sorprese, abbiate fiducia nella vostra buona stella.