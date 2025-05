Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 27 maggio: tutti i segni

27 maggio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 27 maggio 2025.

Ariete

Azioni tempestive e risultati immediati, ma l’odierna Luna nuova in Gemelli per voi è fortunata per impostare iniziative a lungo raggio, investimenti, commercio, prodotti di bellezza, gioielli, opere d’arte - visto che in mezzo c’è anche la bella Venere. La donna Ariete vive un momento di grazia anche sotto il profilo fisico-estetico, non è mai stata così bella! Non ci sono bugie negli amori che nascono adesso.

Toro

I vostri atteggiamenti sono molto più sicuri, lo spirito si è fatto più intraprendente, giudizio critico e capacità di valutare le varie possibilità che si presentano, il successo è vostro. Luna nuova nel campo dei soldi, è America. In amore una piccola ombra portata da Marte in Leone, avete la sensazione di dare più di quanto ricevete. È così. Però ci sono segni da cui è bello essere “strumentalizzati” - Gemelli, per esempio.

Gemelli

È la Luna più importante dell’anno, diventa nuova nel segno dalle ore 3:00, il suo rinnovativo influsso durerà ancora parecchi giorni. Affrontate la questione più importante, privata o professionale, non fermatevi finché non avrete ottenuto. Giove spinge in avanti sulla strada del successo e dell’amore. In questo giorno così speciale ricordiamo la famosa frase di John Kennedy, Gemelli: oggi siamo davanti a una nuova frontiera.

Cancro

Ogni fase lunare voi la sentite più forte degli altri e dopo agite di conseguenza, bene o meno bene, oppure restate lì, assorti come a contare le stelle. Niente di male se vi prendete un momento per riflettere, la situazione effettivamente non è matura a dovere. Chiarite con le persone che non vi hanno dato ciò che promettevano, anche in famiglia le cose vanno chiarite al più presto. L’amore vi vuole fare una sorpresa, che sarà doppia nel caso fosse Gemelli.

Leone

Donne sole: un uomo più maturo, un po’ stempiato ma con una buona posizione sociale, vi attende da qualche parte. La previsione nasce osservando Venere congiunta a Saturno in Ariete, presupporre l’incontro tra una persona giovane e una più vecchia. La passione fisica non manca, Marte è magnifico, positivo per gli affari tutta la settimana. Luna nuova in Gemelli è astuta, originale e geniale. Nel segno “doppio” - non vi dice niente? Qualche volta è bene essere evasivi.

Vergine

Prossima vacanza Dolomiti, avrete bisogno di aria pura dopo l’ossigeno che vi sta consumando il segno dei Gemelli, oggi per di più si presenta anche Luna nuova. Notti con una Luna quasi senza luce, rischiarate dai raggi verdi di Venere in Ariete, che risveglia la passionalità anche nelle coppie di vecchia data. È un aspetto positivo anche per incontri di lavoro e di affari, ma per adesso si tratta solo di discutere, valutare. Luna nuova, per voi, è ambigua.

Bilancia

Sempre innamorati, sempre gelosi. Non mettetevi in testa strane idee, i vostri tormenti (anche nella professione e in affari) sono provocati da Venere e Saturno. Segno d’aria, siete gratificati dalla Luna nuova in Gemelli, che mette l’accento su persone e rapporti lontano. I pianeti sollecitano e propiziano cambiamenti, mettete tutto sui piatti della Bilancia e ripartite! Alla fine del viaggio sarete accolti da Giove, fortuna.

Scorpione

Saturno in Ariete esalta il talento organizzativo, ambizione, perseveranza e testardaggine, ma anche l’inclinazione alla tristezza e solitudine. Non siate troppo severi con voi stessi e nei confronti degli altri. Luna nuova-Gemelli, scava in profondità del vostro animo e dei vostri pensieri, porterà in superficie quel vecchio progetto messo da parte, ma mai dimenticato: e sarà successo! Oggi inizia la stagione dei colpi di fulmine, uno dopo l’altro.

Sagittario

Sentirete una nuova leggerezza in amore, grazie a Venere in Ariete, ma il matrimonio è sottoposto a qualche fastidioso influsso. Una particolare attenzione è richiesta nei due giorni del novilunio, crea agitazione nei rapporti professionali e nel matrimonio. Il coniuge potrebbe avere problemi nel mondo esterno, nella famiglia d’origine, oppure una noia nella salute. Disciplinatevi anche voi perché Marte vi spinge in troppi pericoli con il fisico.

Capricorno

Prima o poi doveva succedere: Venere e Saturno in Ariete. Transito poco amoroso e poco sentimentale, ma è un bene che si presenti adesso, sul finire della primavera, almeno sarete più leggeri in estate… qualche problema tra gli ex coniugi o gli ex soci in affari, non escludiamo discussioni legali però per le questioni lavorative Luna nuova in Gemelli è infallibile. Positiva anche per eventuali controlli medici.

Acquario

Bella apertura nel vostro quadro astrale, Luna nuova in Gemelli insieme a Giove è quanto di meglio ci si può attendere dalle stelle della fortuna. Se avete nemici professionali, qualcuno minaccia perfino cause, reagite senza troppo pensare, pure nelle discussioni private. Ma voi le avete viste le ginestre della brughiera, un’esplosione di giallo, colore della gelosia? Impossibile non essere gelosi, quando si ama come sa amare Acquario, ossessivamente.

Pesci

Luna nuova nervosa per la famiglia, pesante per il fisico, non aiuta i riflessi, produce sonnolenza. Consigliamo una pausa nelle iniziative professionali, nelle decisioni, discrezione nelle questioni materiali. Non dovrete aspettare molto, domani sera Luna sarà già in Cancro e vi farà sentire nuovamente innamorati. P.S. I sogni di queste notti di fine maggio sono premonitori, portano messaggi da tenere presenti.