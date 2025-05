Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 23 maggio: tutti i segni

23 maggio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 23 maggio 2025

Ariete

Rendete omaggio a tante bellissime stelle, create qualcosa di importante per il vostro futuro. Luna nel segno è oggi in diretto aspetto con Marte magnifico per voi nel segno del Leone, si tratta di un "trigono" che porta passione nella vostra vita ed è adatto per assumere funzioni direttive oppure, più semplicemente, per dare un tocco di freschezza al proprio lavoro, all'amore, alla propria vita. Saturno è davanti alla porta…

Toro

Saturno è questo weekend presente nelle previsioni di tutti i segni, perché domenica lascerà la postazione in Pesci ed entrerà in Ariete. Nel vostro caso oggi è positivo e mette l'accento sulle sostanze, beni o redditi che avete in comune con gli altri. Fratelli e nipoti in primo piano, salute non perfetta in mattinata, causa la sudorazione che provoca Marte, nel pomeriggio meglio. Influssi molto piacevoli per il privato; un anniversario, una ricorrenza, sera a lume di candela. L'amore ha febbre di passione.

Gemelli

Si può fare molto, moltissimo, quasi tutto. Bisogna però avere il senso della misura, la cognizione del tempo. Da un tempo che sembrava già lontano e senza conseguenze per il presente, Saturno, ancora per due giorni negativo in Pesci, riporta problemi e tensioni che parevano superati. Nel positivo, nuove società, rapporti con persone più anziane e più esperte di voi… Ossa, denti. Marte invece molto piccante, amore come nei bei tempi antichi, quando i padroni eravate voi.

Cancro

Luna pesante insieme a Venere, riscalda l'ambiente domestico e il vostro organismo, ma è utile perché vi mette in luce nel lavoro e vi fa capire con chi avete a che fare e chi sono le persone che vi circondano, vi lusingano, e che riescono a convincervi così facilmente. Aprite gli occhi prima dell'ingresso di Saturno in Ariete, il 25. In maggio le civette sono in amore. Le loro grida notturne spaventano qualcuno, ma la civetta è animale di Minerva, simbolo di conoscenza.

Leone

Luna magnifica, Venere sensuale e conquistatrice, Marte erotico e conquistatore, battagliero. Ricordate il film "Le grandi manovre", un classico del cinema francese con Gérard Philipe e Michelle Morgan, ecco l’uomo Leone, come lui è bello e intraprendente, e una donna Leone come lei affascinante, elegante, misteriosa… Nulla manca a questo venerdì per essere felici, o per andare alla ricerca della felicità. Certe tensioni famigliari non sono ancora sparite. Tosse.

Vergine

Durante il mese dei Gemelli non possono mancare agitazioni e incomprensioni nell'ambiente del lavoro o nei posti dove esercitate la vostra autorità. Persone dalle idee conservatrici respingono le novità, voi dovete tenere sempre al caldo i vostri progetti perché verrà il momento della realizzazione. Intanto, fra due giorni Saturno ritorna amico, in Ariete sarà fondamentale anche per le svolte nel privato e in famiglia, mentre Giove annuncia liete novità.

Bilancia

Sole in Gemelli: la dualità, la divisione, la separazione, la rottura… Sono le caratteristiche del segno, ma essendo il vostro alleato il Sole che ora splende agisce con una straordinaria forza rinnovativa su di voi. Anche se oggi non dovreste sentirvi al massimo della forma, dovete andare avanti nel lavoro e in affari, perché bisogna approfittare fino all'ultima goccia di Saturno nel segno dei Pesci, vostro settore dell'abbondanza. Giove guarda sempre meravigliato il vostro amore.

Scorpione

Luna in Ariete mette l'accento sulla salute sul lavoro, vedete un po' voi dove concentrarvi, ma tenete presente che la situazione pratica è stimolata da influssi che possono da un momento all'altro ribaltare molte realtà. Come i Gemelli, anche voi avete buon fiuto e darete forma splendida alle vostre idee, all'incasso passerete nei prossimi giorni quando Mercurio sarà nuovamente positivo. Chissà dove sarete, e con chi, l'estate prossima illuminata da Giove.

Sagittario

Solo due giorni ancora e Saturno sarà in Ariete, segno della vostra fortuna. Presto anche Giove attualmente in opposizione dai Gemelli, ritornerà positivo. Intanto gioite di questa Luna e Venere abbracciate nel fuoco della passione, ammirate da lontano da Marte, che invita le persone sole a cercare altrove abbracci e baci. Giorno molto positivo per gli affari, non dovete mollare finché non avete ottenuto. Nuove aperture nel lavoro.

Capricorno

I vostri ideali sono la vostra grande forza, ma con Luna di oggi rischiate di fare solo filosofia, se non ritrovate completamente il senso pragmatico. Non c'è bisogno nemmeno di essere diplomatici, visto che gli altri non lo sono con voi, ma la matematica deve sempre prevalere. Qualche sogno d'amore in più, magari dipinto di rosa, serve adesso al rapporto. Luna in Ariete può causare un persistente mal di testa, relax fisico, vita all'aria aperta, weekend al mare.

Acquario

È ancora un fattore di disturbo, Mercurio nel settore della famiglia, ma la bellissima Luna vi aiuterà a tenere sotto controllo la situazione. Anche Urano è conflittuale, ma certo non può vincere la forza del Sole in Gemelli, nel punto più alto della creatività professionale, imprenditoriale, finanziaria, artistica, sportiva. Venere bellissima come una sposa di maggio, non stancatevi di cercare l'amore se siete ancora soli, ma anche se non lo fate… Giove lo farà per voi.

Pesci

Siete un mare in cui confluiscono tutti i fiumi, il vostro segno è un crocevia di influssi che producono anche tensione e stress, ma ci sono anche transiti che portano soluzioni in casa, creano un'atmosfera festiva in amore. Ultimi due giorni di Saturno nel segno, che dovete vivere con il massimo impegno nel lavoro e in tutte le questioni pratiche che interessano la vostra vita in generale e la famiglia. Troverete i soldi. La storia si ripete: il Pesci vince con l'amore.