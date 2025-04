Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 18 aprile: tutti i segni

18 aprile 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 18 aprile 2025

Ariete

Sin dall'inizio dell'anno, scrivendo le previsioni che vi riguardano, abbiamo avuto come un colpo di fulmine, dai transiti che passavano davanti ai nostri occhi era chiarissimo che questo 2025 sarebbe stato per molti versi un anno fondamentale della vostra vita. Questa mattina, alle ore 4:00, il vostro pianeta governatore Marte da negativo diventa clamorosamente positivo, sarà in Leone fino al 17 giugno. Ne avremo di cose da raccontare, ne avrete cose da vivere. Iniziate con l’amore.

Toro

Pasqua è segnata da una amorevole Luna in Capricorno che attenua il colpo che potrebbe provocare Marte durante l'ingresso in Leone, transito non facile per il vostro segno ma voi siete abituati a dure lotte e pesante lavoro, tradizionalmente questa posizione coinvolge in primo luogo la famiglia, provoca conflitti domestici soprattutto se vi comportate in modo intransigente. Contrasti circa le proprietà e l'uso di proprietà terriere. La notizia è un'altra: Venere ride nella camera da letto.

Gemelli

Luna si calma in Capricorno, giusta per fare una riflessione, sappiate che la vostra situazione professionale è in netto miglioramento sotto ogni aspetto e Marte da oggi in Leone vi nutre di energia di cui avete tanto bisogno, dopo le batoste avute da Saturno. Adesso sarà più facile vendere una vostra idea, per lavoro o per altri motivi, se riuscirete a frenare l'aggressività. Non c'è bisogno di essere così impulsivi in famiglia, con il coniuge. Passionalità esplosiva.

Cancro

Marte esce dal segno mentre la Luna assume l'aspetto di opposizione in Capricorno, chiaramente sono toccati soprattutto i legami professionali, le collaborazioni, e la collaborazione per eccellenza che si chiama matrimonio. Fermatevi al primo segnale di nervoso, in queste situazioni l'autodisciplina allontana effetti indesiderati. Il vostro amore non corre rischi, Venere è molto disponibile per favorire nuovi incontri alle persone sole, succederà a Pasqua e Pasquetta.

Leone

Questa mattina alle ore 4:00, Marte il più rumoroso dei pianeti, entra nel vostro segno e sarà in transito fino al 17 giugno. Di tutti i passaggi attraverso i segni zodiacali, quello di Marte in Leone è formidabile ma anche il più imprevedibile, guerriero, determinato ad ottenere quello che si prefigge, costi quel che costi. La società dovrebbe tenere conto di questo influsso, voi ritroverete le vecchie radici del carattere del Leone, deve ancora nascere chi vi vincerà. Tanto amore.

Vergine

Nati per produrre e lavorare, voi prima degli altri risentite della fragilità del sistema, sapete prevenire le incognite e i pericoli. Oggi, inaspettatamente, Luna in Capricorno vi mette in movimento nel lavoro, vita sociale, amicizie, ma soprattutto in affari. Oggi, mentre inizia il transito di Marte in Leone, ricordiamo che assume una posizione da considerare imprevedibile e talvolta anche aggressiva. È la vostra 12ª casa zodiacale, quella che nasconde eventuali nemici. Viaggi sì.

Bilancia

È nella natura di Marte, per voi ostile fino a stamattina, di portare bene quando occupa la casa 11ª, quella delle amicizie, nuove conoscenze, raccomandazioni e favori, che possiamo ottenere dagli altri, viaggi. Certamente in Leone questo pianeta della passionalità e del fuoco erotico porterà un'altra stagione al vostro rapporto d'amore, ma in questi giorni di Pasqua dovete ancora essere prudenti nell'attività fisica e in viaggio, perché la Luna non è positiva.

Scorpione

Marte, nemico mio carissimo, dovrò stare attento durante tutto il transito che farai in Leone, da questa mattina e quasi fino all'estate. Precisiamo che ora governa il vostro campo del successo e dei rapporti con le persone autorevoli che dovrete considerare e frequentare, anche a costo di inghiottire qualche rospo. Ma pure voi siete come un tasso con i denti affilati e rosicate la torta professionale che qualcuno vi ha messo davanti. Gelosia… è Marte, sempre lui!

Sagittario

Un passo avanti. Marte raggiunge la straordinaria posizione in Leone, segno del vostro lontano, e adesso avrete tanti motivi per aspirare a qualcosa di grande per voi. Sarete ricchi e famosi? Molti di voi già vivono questa condizione di privilegio, noi pensiamo alle persone e ai giovani che devono adesso mettere basi per un futuro da vero Sagittario. Tirate fuori la vostra freccia e puntatela verso un obiettivo appetibile per il vostro grande bisogno d'amore. Viaggi fortunatissimi.

Capricorno

Come annunciato, questa Pasqua vi accoglie con cambiamenti nel vostro cielo astrale che vi renderanno prima di tutto più calmi e tranquilli, più ottimisti ed energici, più coraggiosi per quanto riguarda la difesa del vostro patrimonio. Infatti, il nuovo Marte in Leone potrebbe creare nelle prossime settimane conflitti finanziari. Per la salute invece la posizione è migliorata, Luna nel segno risveglia la voglia di novità in amore. Un breve viaggio.

Acquario

Marte in Leone, inizia l’opposizione con Plutone nel vostro segno, un transito che incide sull’oroscopo sociale, nel vostro caso invece invita ad allontanarvi dalle situazioni e località pericolose. Nel lavoro diventa sinonimo di rivalità, di lotte, di conflitti da sostenere e superare. Per quanto riguarda l’amore rende intensa la sensualità, esiste la possibilità di un matrimonio prematuro, ma la persona avrà un carattere positivo e ci si potrà fidare di lei.

Pesci

Non potete liberarvi di colpo di tante tossine accumulate, ma il passaggio di Marte in Leone fa ben sperare. Fino al 17 giugno infatti transita nel segno che incide sul vostro lavoro e sulla salute. Saprete lavorare con grande energia e profitto, ma non sempre vi andrà di lavorare per gli altri perché vorreste venisse riconosciuto il valore del vostro lavoro, nel quale vi identificate. Amicizie preziose per il successo. Amore: siete tipi che vanno di moda, cogliete l’occasione di Pasqua!