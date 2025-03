Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 20 marzo: tutti i segni

Branko 20 marzo 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 20 marzo 2025

Ariete

È qui la festa. Equinozio di primavera alle ore 9:03, tempo di Greenwich, inizia la stagione del vostro compleanno, auguri! Per alcuni eventi astrali inediti ed eccezionali, il mese dell'Ariete rappresenta una nuova partenza per noi tutti, per il mondo. Verso dove? Ciascuno scelga un traguardo, voi entrate nella crescita professionale e sentimentale, ma tutto vuole il suo tempo, la stella giusta. Voi ne avete persino tre. Venere: amore, Mercurio: razionalità, Giove: fortuna!

Toro

È da parecchio che non vi capita un inizio di primavera così promettente, soprattutto se guardiamo la posizione di Marte e Giove, entrambi preziosi per ogni tipo di attività o di ricerca, anche all'estero. Questa primavera potrete agire senza grandi resistenze da parte degli altri, anche i cambiamenti non richiedono sforzi, basta non agire quando la Luna è negativa. Sarà nostra premura informarvi in anticipo se ciò accadrà, oggi nuovi affari in ballo.

Gemelli

Soltanto a causa della Luna in Sagittario e il contrasto che forma con Saturno, dobbiamo essere previdenti in questo primo giorno di primavera, ma assicuriamo che sarà una stagione bella per il vostro amore, incredibile per l'attività professionale, fertile in ogni campo. Vi invitiamo a tirare fuori quella follia geniale che distingue ogni nato dei Gemelli. Ariete accende la fiamma creativa e ottimista che metterà in moto Giove.

Cancro

Che fretta c'era, maledetta primavera? Non possiamo non ricordare la canzone di Loretta Goggi quando inizia la bella stagione e per vostra fortuna arriva con un giorno d'anticipo, così inizierete subito oggi a tagliare qualche ramo secco dalla pianta professionale. Prima vi levate il pensiero, meglio sarà. Venere metterà alla prova anche la vita privata, famiglia, rapporti con i parenti. Marte dà la sensazione di forza, però cautela alla guida.

Leone

Molto di quello che avete chiesto alle stelle arriverà con il Sole e altri pianeti in Ariete. Il Sole, vostro primo governatore astrale, è oggi immediatamente in contatto con la Luna passata in Sagittario, questo significa nuove possibilità nell'ambiente abituale e con i forestieri. Viaggi favoritissimi, ai giovani consigliamo lo studio di lingue: inglese, cinese, russo, spagnolo. Occasioni di nuovi innamoramenti, questa volta sono le differenze che vi attraggono. Fortuna.

Vergine

Sole in Ariete è decisamente un'altra cosa rispetto a come lo era in Pesci, ricordiamo che l'influsso richiama l'attenzione sul mondo interiore, sentimenti ed emozioni, il benessere psicologico. Questo è importante dopo le prove che avete dovuto affrontare nel campo pratico e in famiglia, in qualche caso anche nella salute. È primavera, fatevi tentare dal nuovo. Luna vi provoca, ma i pianeti dell'amore sono con voi, cresce la voglia di andare via e di seguire altri volti, altre emozioni.

Bilancia

Come il segno del Cancro e del Capricorno, anche voi ricorderete quel Sanremo in cui una splendida Loretta Goggi cantava “Maledetta primavera”. Il Sole infatti entra in Ariete, aspetto certamente non facile per il vostro segno, anche perché va a testare il valore effettivo che certi rapporti stretti hanno nella vostra vita, affettiva e professionale. Nonostante le difficoltà e la salute fragile, oggi è indispensabile collaborare e lavorare insieme agli altri. Onde evitare problemi.

Scorpione

Questa è la primavera dell'amore, passioni, creatività, figli, gioia di vivere, fortuna. Lo sconvolgimento astrale che si verificherà in Ariete, vostro segno amico, a partire da oggi ma più ancora dopo il 30 marzo, accenderà il fuoco della vostra ambizione e intraprendenza fino a che non raggiungerete il traguardo sperato. Durante questa corsa non dimenticate controlli medici. Nuove storie d'amore sono forse troppo esaltate, ma funzionano.

Sagittario

Bravi! Avete affrontato e superato in gran parte le prove che Saturno mette davanti a tutti, quando assume l'aspetto critico e inizia a valutare anche le cose che abbiamo fatto nel passato. Oggi risplende il Sole in Ariete, segno di fuoco come il vostro, è importante perché illumina il settore della fortuna, dove sono già presenti Venere e Mercurio. Donne: dal Nord scenderà di buon'ora un bel giovanotto mandato da Giove. Uomini: non importa da dove viene una donna cacciatrice come Diana, prendetela, la manda Venere.

Capricorno

Siete il segno del solstizio d'inverno, non sempre giunge gradito l'equinozio di primavera, non subito almeno, troppa luce d’improvviso, tanti difetti che escono allo scoperto, tanti amori che perdono il fascino che mostravano nelle lunghe notti invernali… Tutto sommato è meglio così, liberatevi al più presto delle cose inutili. Sole, Mercurio e Venere in Ariete, Marte in Cancro, sono presenze impegnative per la famiglia e incidono anche sulla forma fisica. Stanchezza.

Acquario

Avete attraversato l'inverno baldanzosi, sostenuti dal benefico Giove. Eccovi in primavera, sollecitati dal Sole in Ariete che renderà molto più efficace l'influsso di Giove, questa è la ragione per cui non dovete accettare compromessi nel lavoro e nel privato. Tutti i rapporti devono essere basati sulla chiarezza, certi collaboratori e soci possono ancora creare problemi. Però può nascere una relazione molto importante, sessualmente intensa.

Pesci

Ciao, Sole! Ogni uscita del Sole insegna lascia un po' spossati fisicamente, ma la malinconia che vi prende di tanto in tanto è dovuta alla Luna in Sagittario, negativa nei confronti dell'ambiente dove svolgete l'attività e le persone con cui siete in relazione di affari. Proprio a causa di questo trambusto che vedete intorno a voi e che c'è anche nella vostra mente, dedicatevi al relax, alla famiglia, al vostro amore meraviglioso che nessuno vi potrà togliere.