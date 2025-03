Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 19 marzo: tutti i segni

19 marzo 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 19 marzo 2025

Ariete

Alle porte del Sole. Con un giorno di anticipo rispetto alla tradizione, il Sole arriva domani nel segno e inizia la vostra stagione del cuore, mettete già oggi in gestazione tutto quanto promette bene per il lavoro, carriera, affari. Avete un cielo da signori, Venere e Mercurio congiunti nel segno, Luna in Sagittario: favorite le trattative di affari e finanziarie, viaggi che portano fortuna, amore che diventa un'opera d'arte, sarete felici. Marte però è un'incognita, comportatevi bene.

Toro

Troppe persone instabili intorno, anche voi avete la tendenza a fraintendere e ad essere fraintesi. Siate molto asciutti e chiari quando parlate di questioni economiche, nemmeno il coniuge vi deve condizionare nelle decisioni. Nonostante il rumore provocato dai parenti riuniti, riuscirete in serata a trovare un momento di passione. Un giorno rimpiangerete il bellissimo Marte in Cancro, se non approfittate della sua protezione nelle nuove conquiste.

Gemelli

Cominciate a togliere le ragnatele… Con la primavera iniziano anche le pulizie, eliminate le situazioni che non vi interessano, cambiate casa, fissate la data delle nozze se siete fidanzati, prima dell'uscita di Giove, 9 giugno. L'inverno si conclude con Luna in Sagittario, dice che siete circondati da colleghi e collaboratori antipatici, forse anche invidiosi, ma voi dovete pensare solo al traguardo finale. Riservate qualche ora per il relax, in mezzo alla natura, per pensare e pensare…

Cancro

Ritornano o cominciano le incomprensioni con le persone con cui siete in contatto quotidiano, succede ogni anno con Sole in Ariete, cercate di concludere le trattative in corso oggi Luna è positiva. Dovete avere fiducia, anche nel prossimo periodo le soluzioni ci sono, ma non dovete volare troppo in alto. Dialogo in famiglia! La primavera porterà nuovi germogli, a iniziare da Marte, così sensuale, intrigante, conquistatore. Questa sarà un'altra primavera, decisamente.

Leone

Il vostro inverno si conclude con un colpo di fortuna. Potrà succedere in serata quando la Luna sarà in Sagittario, vostro punto più luminoso, incontrerà domani mattina il primo raggio del Sole in Ariete, preparatevi per una nuova vincente impresa nel lavoro, affari. Dite che non siete corrisposti come meritate in amore? Sbagliate, se credete di aver ormai superato tutte le possibilità, nel vostro cuore c'è sempre posto per tanto amore. Un viaggio di piacere sarà davvero piacevole.

Vergine

Congratulazioni, avete superato tante prove imposte dalle stelle o dalla vita, durante l'inverno. Domani mattina il Sole entra in un segno che per voi è molto importante, Ariete, positivo per il vostro lavoro e anche per la salute. Oggi siete un po' scoraggiati, ma solo a causa della Luna che passa in Sagittario. Consideratela come un invito alla vacanza, riposo, dolce far niente, ma il pensiero è ottimista più che mai, Saturno: cambio di stagione, cambio di persone.

Bilancia

Ma dove sei, romantico amore, giovane amore? Si nasconde in mezzo alla selva di transiti che registra questa settimana di passaggio dall'inverno alla primavera, delicata comunque perché questa è la storia. Puntate l'interesse prima sulla famiglia e poi sul mondo esterno. Non dimenticate di fare un controllo medico preventivo, Marte sarà pesante fino al 18 aprile. Interessante il campo del lavoro, professione e affari, dovete puntare sulla qualità. Distrazioni d’amore pericolose.

Scorpione

In questo periodo di sbandamento generale e di retorica dilagante, il vostro segno è quello che ci piace di più. Vigilia di primavera, con Luna ancora nel segno che complotta con Marte guerriero in Cancro (estero). Una dichiarazione di guerra lanciata anche dal Sole che entra in Ariete, furioso come non mai. Una bella sfida per voi che date il meglio quanto siete messi alla prova, non tanto dagli uomini quanto dalle cose della vita e, visto che ci credete, dal destino.

Sagittario

Con piacere annunciamo che fra 24 ore il Sole passa in Ariete, splendida notizia per voi che inizierete la primavera, stagione che sarà molto diversa da quelle del passato, con Luna nel segno. Una forza cosmica che unisce la donna all'uomo, decisiva quando avviene l’incontro tra due persone che si innamorano, ma la sua simbologia è legata soprattutto alla famiglia, figli. Ci vogliono mezzi e denaro per mantenere questa baracca, ma a voi i soldi crescono nelle tasche.

Capricorno

Aumentano le tensioni esistenti nel rapporto di coppia, ma aumentano anche le possibilità di nuove conquiste, più probabili durante i viaggi e le trasferte di lavoro. Oh, primavera, mi viene da bruciare! Inizia domani anche per voi la nuova stagione del cuore, le stelle mettono l’accento sulla famiglia e sulle amicizie. Quest'anno siete stati qualche volta traditi dall’inverno, per colpa di Marte, ma avrete modo di riprendervi e ritrovare lo sprint.

Acquario

In amore, le anime si sfiorano, si danno la mano, si separano, svaniscono… Aspettate domani, vedrete, inizia il sostegno dall'Ariete, segno amico, che vi aiuta a mettere in chiaro tutti i rapporti, anche con la parentela. Non dettate legge in amore? E chi l'ha detto? L'ultimo giorno d'inverno potrebbe diventare il primo di una nuova felicità in amore. Tra qualche ora Luna entra in Ariete in aspetto con Giove, transito eccezionale per un affare dell'ultima ora. Viaggi sì.

Pesci

Il mese zodiacale si conclude domani alle ore 9:03, i bambini che nascono entro quell'ora sono dei Pesci. Voi concludete la stagione più o meno come l'avete iniziata, cioè, con Luna in Sagittario. Possiamo pensare che non avete ancora sistemato cose lavorative con l'ambiente in cui svolgete la vostra attività? Lo farete in primavera, oggi controllate gli scatti d’ira, non dovete dare soddisfazione agli altri. Ma l'amore no, non è toccato da transiti di disturbo.